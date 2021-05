Porsche Taycan Cross Turismo est la meilleure voiture électrique de 2021 | Moteur

Décrivez le bruit du gravier qui rebondit sur le dessous d’une voiture de rallye. Tapotement? Un jingle? Comme un hochet? Quelque chose comme un tapotement? Vous ne le définissez peut-être pas tout à fait, mais bon, c’est un bruit secondaire, quelque chose de doux et à moitié perdu derrière un mur de sons provenant d’un moteur à quatre cylindres en furie.

Supprimez maintenant la bande son du moteur à essence. Marcher sur le Porsche Taycan Cross Turismo cela revient à faire face à une tempête de grêle instantanée et très agressive. Un bombardement. Une mitrailleuse. Ce sont les mots que j’utiliserais, comme Chris, le caméraman, l’a fait quand il a été frappé par une pierre à la tête. Il l’a presque renversé …

Et c’est que le gravier est hostile; se propage comme une chevrotine et lorsque l’arme a utilisé pour tirer ces abondants projectiles développe 1050 Nm, il a ce qu’un expert en balistique appellerait probablement «une bonne portée». Mes camarades de classe auraient dû venir en combinaison pare-balles …

le Cross Turismo a un mode appelé Gravel qui soulève le corps de la suspension pneumatique de 30 mm, ajuste la répartition du couple, la réponse de l’accélérateur et, selon les mots de Porsche, donne à la Cross Turismo «de plus grandes capacités sur les mauvaises routes».

Ce guide que nous avons préparé avec des fonctionnalités, des comparaisons et les meilleures options par gamme de prix vous aidera à choisir le meilleur SSD (interne et externe) pour votre appareil.

Mais sinon, les ingrédients sont similaires à ceux du Taycan normal. Les mêmes moteurs qui développent le même puissance (476, 571, 680 et 761 ch), même pack de batteries de 93 kWh, châssis identique, la même gamme de quatre modèles avec le Turbo S sur le dessus, même la même suspension avec ressorts pneumatiques adaptatifs et quatre roues directrices. Les changements sont limités aux nouveaux supports de roue, aux supports de jambe de force et à un système de mise à niveau automatique révisé.

C’est l’une de ces voitures dans lesquelles le résultat est plus que la somme de ses pièces d’origine

Je veux dire, tu pensais que tu savais à quoi t’attendre Audi Allroad par Porsche, mais en électrique: un Taycan légèrement plus grand avec une botte plus grande. Ce que c’est, mais c’est aussi plus que cela. Beaucoup plus. La meilleure voiture électrique des 12 derniers mois, et c’est pourquoi nous lui avons décerné le prix de la meilleure voiture électrique aux Top Gear Electric Awards de 2021.

Pour un prix de 171906 euros, le Taycan Cross Turismo Turbo S C’est aussi probablement la voiture électrique la plus chère mise en vente au cours des 12 derniers mois (même si je ne pense pas vraiment que ce soit la plus appétissante de la gamme: le 4S de 114508 euros est la meilleure option pour moi).

La Porsche Taycan Cross Turismo qui a éclairé 2021 avec son savoir-faire roule à merveille. Plus que merveilleusement. Comme une Rolls-Royce ou une Bentley, dans ses modes les plus doux, la Cross Turismo n’a pas peur de son poids. On ne bronche pas sur les routes, on flotte sur l’asphalte avec un mouvement serein de la suspension. C’est l’aspect le plus important et le plus impressionnant de la voiture.

Le Taycan régulier se sent toujours tendu, prêt à prouver qu’il s’agit d’une Porsche sportive. Celui-ci sait se détendre. Le silence ne vient pas seulement des moteurs, mais de partout. Le bruit et les vibrations ont été bannis. À la seule exception du bruit des pneus, le Cross Turismo se distingue par son confort.

Il se déplace sans effort, transportant la vitesse avec facilité, légèreté et dextérité – le genre de vitesse qui laisse les passagers sans aucune idée de la vitesse à laquelle ils voyagent. Est-ce important qu’il manque de moteurs V8? De moins en moins, je pense. J’apprécie assez le son de propulsion de la Porsche, mais plus que cela, j’apprécie la réponse précise et proportionnée de l’accélérateur.

C’est une voiture merveilleusement fluide sur n’importe quelle route pour tout type de conduite. Je l’ai déjà dit quand je vous parlais de mes sensations de conduite dans ce test de la Porsche Taycan Cross Turismo: l’accélération peut être angoissante. Le genre qui fait avaler les passagers tout en s’accrochant soudainement et de manière incontrôlable à tout ce qui se trouve à portée de main.

En bref, c’est un moyen rapide, sûr, fluide, silencieux et extrêmement satisfaisant de se déplacer sur les routes de la vallée d’Elan, au Pays de Galles.

Le lendemain, toute l’équipe s’est rendue au Sweet Lamb Rally Complex (web). Et ça m’a époustouflé. Un crossover électrique ne devrait pas pouvoir faire ce que celui-ci a fait sur une étape de rallye sur gravier. Avec le contrôle de stabilité désactivé, il pouvait jouer avec les freins pour le faire tourner comme dans une voiture de course. On aurait dit qu’il allait glisser sur la surface, mais il a toujours trouvé un moyen d’envoyer de la traction au Pirelli P Zero. P Zero, pas de pneus boue ou gravier.

La Cross Turismo a livré les performances que vous attendez d’une vraie voiture de rallye

Le seul inconvénient de l’énergie électrique est qu’il est difficile de savoir combien vous en utilisez. Surtout quand les roues tournent. Les signaux que vous recevez d’une essence qui indiquent à quel point elle travaille, quelle traction elle a … Ce n’est tout simplement pas là. Mais à cette petite exception près, le Cross Turismo a obtenu les performances que vous attendez d’un modèle de rallye.

Appelons cela la recherche extrême. Nous l’avons fait pour que vous n’ayez pas à passer par là. En fait, nous avons passé une journée entière à faire cela, à vider autant de batterie que possible avant de passer par un chargeur rapide de 50 kW à 50 km. Sauf une touche à l’une des doublures et quelques égratignures sur les jantes, il était indemne. Après une journée d’impacts violents, d’éclats d’ardoise volants, de roues en suspension, de dérapage et d’utilisation et d’abus carrément sales, il est rentré chez lui aussi facilement qu’il y est arrivé.

Parlons de l’aspect pratique. Si vous le voulez, vous l’avez. La botte de 420 litres est profonde, mais de forme particulière et quelque peu étroite; Le râteau et la hauteur de chargement du hayon font qu’il n’est pas adapté pour transporter votre chien, tel quel.

Mais il y a 34 mm d’espace libre supplémentaire à l’intérieur et cela fait toute la différence, doublant la sensation d’espace même s’il n’y a plus d’espace pour les jambes.

La position de conduite, les sièges, la qualité ou le design à l’avant ne peuvent pas non plus être critiqués. C’est attrayant et facile à utiliser, quelque chose qui semble de plus en plus rare de nos jours avec des écrans, des menus et des sous-menus.

Le moins bien, c’est que vous devez le charger. Pensez à une autonomie d’environ 320 km réels et considérez que vous n’aurez peut-être pas la possibilité de trouver une borne de recharge appropriée, comme cela m’est arrivé de retour du complexe du rallye. Celui à côté de ma maison a été réparé deux jours avant l’arrivée du Taycan: bien sûr, il ne fonctionnait toujours pas. Nouvelle tentative d’un point Ionity dans la ville de Chippenham, qui a refusé de reconnaître la voiture pendant plusieurs minutes de plus en plus tendues. La dernière tentative, un BP Pulse à Llandrindod n’a reconnu aucune de mes cartes de crédit.

Mais derrière cela se trouve une voiture électrique qui est la meilleure du marché. Et une plus grande vérité: le Cross Turismo est plus éloigné du Taycan que ce à quoi je m’attendais. La Taycan, en tant que voiture de sport, est brillante, mais elle vous rappelle également tout ce que vous manquez d’une voiture de sport conventionnelle.

Ceci, avec une mission familiale plus axée sur l’extérieur, fonctionne plus facilement, a un horizon plus large et peut pourtant offrir 99% des capacités de maniement du Taycan. Et dans des endroits que le modèle de base ne peut même pas approcher. Quel gadget.

Cet article a été publié dans Top Gear par Luis Guisado