Porsha Williams confrontée à un activiste animalier pour avoir porté de la fourrure

Porsha Williams de la renommée de « Real Housewives of Atlanta » est la dernière célébrité à être confrontée à une militante des animaux pour sa décision de porter de la fourrure.

Lors d’une séance de dédicace pour son nouveau livre, « The Pursuit of Porsha » à West Hollywood mercredi, une femme a décidé de plaider auprès de Bravolebrity pour qu’elle cesse de porter des produits d’origine animale comme mode.

« Mesdames et messieurs, je ne suis pas là pour interrompre quoi que ce soit ! Je veux attirer votre attention sur quelque chose de très important : « Les vraies femmes au foyer soutiennent la fourrure et portent de la fourrure ! », a commencé la militante, tandis que Williams, 40 ans, a continué à signer des livres pour ses fans dans la foule Barnes & Noble.

Se rapprochant de la star de télé-réalité, la femme a poursuivi: « Nous sommes ici pour demander à Porsha – Porsha s’il vous plaît arrêtez de porter de la fourrure! Je suis un grand fan et je vous demande vraiment de ne plus avoir de fourrure ! »

« Les animaux sont écorchés vifs ! » répéta la femme avant d’ajouter : « Ce n’est pas la mode ! »

Alors que la femme était escortée hors du magasin, les fans de la star de télé-réalité ont commencé à scander : « Nous aimons la fourrure ! Nous aimons la fourrure ! dans le clip obtenu par Gossip Bae.

« The Pursuit of Porsha » plonge dans de nombreux aspects de la vie de la star dont les fans n’ont pas été au courant via « RHOA », y compris ses épisodes de dépression infantile, l’infidélité de son père et la mort et s’engager dans une série de relations abusives avec des hommes, dont R. Kelly.

Porsha Williams fait la promotion de son nouveau livre – tout en portant de la fourrure – à New York une semaine avant d’être confrontée à un militant des droits des animaux à West Hollywood. . pour Empire State Re

« Beaucoup de choses dont je parle dans le livre, je n’en ai jamais parlé auparavant avec quelqu’un », a récemment déclaré Williams à Bustle. « C’est quelque chose que je ne voulais pas faire au début parce que je savais que si j’allais le faire, j’allais tout donner. »