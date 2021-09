Porsha Williams devient émotive en donnant à Simon une bague de fiançailles ⋆ 10z viral

Porsha Williams est devenu ému en offrant une bague de fiançailles à Simon Guobadia quatre mois après avoir proposé de Les vraies femmes au foyer d’Atlanta Star. Porsha a versé des larmes en offrant à son fiancé sa propre bague de fiançailles. C’était le jour de la fête des mères lorsque Simon a surpris Porsha et lui a posé la grande question un mois après avoir commencé à sortir ensemble. Malgré toutes les critiques entourant leur relation, Porsha et Simon semblent toujours aussi solides.

Au milieu des informations entourant le retour de Porsha à RHOA, la star de Bravo se prépare pour une sortie de livre et un spin-off spécial. Porsha est sur le point de parler de sa vie de famille et de sa carrière dans un portrait intime où elle n’aura pas à partager la vedette. Mais on dit que Porsha pourrait être prête à quitter la franchise qui a fait d’elle un nom bien connu. Les initiés disent que les fans pensent que Porsha est peut-être réticente à revenir pour éviter que les dames viennent après sa romance controversée. Simon est apparu sur RHOA la saison dernière en tant que mari de sa désormais ex-femme Falynn Pina. Maintenant que son casting reste dans les limbes, Porsha se concentre sur son amour à la maison.

Porsha a commencé la semaine en visitant Tiffany and Co. et en achetant une bague de fiançailles en diamant pour son fiancé Simon. “Crazy IN LOVE PART / 2 Taken 4 real”, Porsha a sous-titré une vidéo émouvante de l’occasion spéciale. Sa meilleure amie et entremetteuse Shamea Morton était là pour filmer et féliciter Porsha pour le grand saut. “J’ai dit oui et lui aussi”, a poursuivi Porsha. Sa bague à Simon vient quatre mois après qu’il ait proposé à Porsha si peu de temps après son divorce et après avoir commencé à sortir avec la star de Bravo.

Mais malgré la vitesse à laquelle ils se déplacent, Porsha dit que ce qu’elle a avec Simon est la vraie affaire. “Oui, nous professons tous les deux notre amour et nous nous rappelons à chaque fois que nous regardons notre main gauche qu’il s’agit d’une promesse et d’un amour qui dureront toute une vie”, a ajouté Porsha. « Nous serons mari et femme et j’ai vraiment hâte ! Je t’aime Pooh !!” Porsha et Simon vivent une romance éclair depuis qu’ils ont commencé à sortir ensemble. Lors de l’annonce de leur relation, Porsha a affirmé qu’elle et Falynn n’avaient jamais été amies malgré le fait que l’émission prétendait le contraire. Il y a même des photos de Falynn traînant avec Porsha et Shamea alors qu’elle était encore mariée à Simon. Mais Porsha a depuis crédité Shamea d’avoir joué le rôle de marieuse en la mettant en contact avec Simon.

Le mouvement apparemment de trahison a mis Porsha sous le feu depuis l’annonce de la relation. Cela peut aussi entraîner sa sortie de Les vraies femmes au foyer d’Atlanta. Alors que Kenya Moore, Kandi Burruss et Sheree Whitfield ont été confirmés pour revenir, le nom de Porsha n’a pas encore été ajouté à la liste. Heureusement que Simon est un riche homme d’affaires, car Porsha pourrait avoir besoin d’un petit coussin sur lequel tomber après avoir abandonné tous ses concerts à la télévision. Si elle choisit de partir, la porte sera toujours grande ouverte pour que la star du spectacle revienne. Elle a plus qu’assez d’affaires inachevées parmi le casting et avec le spectacle OG Sheree faisant son retour, les fans seront impatients de voir les deux s’engager dans une séance de lancer d’ombre.

