Porsha Williams dit qu’il est temps pour elle de passer de ‘RHOA’ – Ouais, elle est sortie

Porsha Williams (instagram)

* Quelques jours seulement après que Cynthia Bailey a annoncé qu’elle quittait « Real Housewives Of Atlanta », Porsche Williams vient de révéler qu’elle fait également la même chose.

La star de télé-réalité a pris instgram ce jeudi matin et a déclaré: «Après dix années incroyables, gratifiantes et incroyables, il est enfin temps de commencer mon prochain chapitre. La saison prochaine, je ne reviendrai pas dans la franchise Real Housewives of Atlanta. Ce fut une décision difficile non seulement à prendre, mais aussi à accepter. C’est une question à laquelle j’ai beaucoup réfléchi et à cause de cela, je sais que c’est la bonne.

Elle a ajouté: «Je tiens à remercier Bravo, Truly Original et Andy Cohen pour cette opportunité, ainsi que tous les producteurs, éditeurs et assistants de l’émission, pour avoir travaillé sans relâche chaque jour pour créer notre émission. J’ai tellement d’amour et de gratitude infinie pour ma famille Bravo et mes partisans. Vous avez fait de la dernière décennie une décennie vraiment spéciale. Une où j’ai fait face à des hauts et à des bas incroyables, et je peux honnêtement dire que je n’aurais pas survécu à certains d’entre eux sans l’amour et le soutien inconditionnels que j’ai reçus de vous tous.

