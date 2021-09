Porsha Williams en pourparlers avec le réseau constamment au milieu des rumeurs de licenciement ⋆ 10z viral

Porsha Williams serait en pourparlers quotidiens avec le réseau Bravo au sujet de son retour à Les vraies femmes au foyer d’Atlanta pour la saison 14. Porsha est une femme au foyer inébranlable depuis des années et est partie la saison dernière avec un tas de drames. Les fans ont découvert qu’elle était fiancée à Simon Guobadia et beaucoup espéraient voir leur histoire se dérouler au cours de la nouvelle saison.

Les fans de The Real Housewives of Atlanta sont nerveux à propos des rumeurs selon lesquelles Porsha pensait ne pas revenir à la série. Au cours des derniers mois, Porsha a partagé quelques tweets énigmatiques laissant entendre qu’elle est prête pour un nouveau chapitre de sa vie. Le réseau a rapporté que le casting est dans un tel état en raison de la saison 13 que le réseau pense à nouveau à mélanger une franchise. Porsha n’a pas reçu beaucoup de soutien pour ses nouveaux fiançailles, et il semble que Bravo cherche peut-être à ramener de vieux visages.

Selon Page Six, Porsha n’a pas encore tout à fait abandonné sa pêche. Une source proche de la mère de l’un d’eux a déclaré que rien n’était encore finalisé, et la Porsha est toujours “en communication avec le réseau et des discussions pour participer à la saison 14 sont en cours”. Alors que des rumeurs ont déclaré que Porsha se concentre sur son spin-off sur sa relation avec Simon, la source dit qu’elle est toujours très intéressée à continuer son temps sur Les vraies femmes au foyer d’Atlanta.

La femme de 40 ans a inquiété les fans, surtout après avoir annoncé qu’elle quitterait Dish Nation. Une deuxième source a révélé au point de vente qu’à un moment donné, Porsha avait pensé à sortir et à laisser sa pêche derrière elle, mais elle remet peut-être en question cette décision. Selon la deuxième source, Porsha a souvent parlé de partir dans le passé parce qu’elle voulait poursuivre sa carrière. On disait aussi qu’elle en avait marre de tourner avec Kenya Moore. Mais il semble que Porsha ait changé d’avis.

Il est vrai que Porsha a beaucoup de choses à faire dans sa vie, mais les fans pensent que ce serait une erreur pour elle de partir Les vraies femmes au foyer d’Atlanta derrière. Actuellement, Porsha est en train de planifier deux somptueuses cérémonies de mariage. Les fans de Bravo espèrent vraiment que Porsha décide de revenir dans la franchise afin de voir comment se déroule son histoire d’amour. Le tournage de la nouvelle saison n’a pas encore commencé, mais Andy Cohen a partagé que six contrats avaient été conclus; on croise les doigts que l’on était pour Porsha.

