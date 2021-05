Porsha Williams est-elle sortie de vraies femmes au foyer d’Atlanta au milieu de nouvelles controversées sur les fiançailles? Voici le dernier

Les fiançailles de Porsha Williams avec Simon Guobadia regorgent certainement de matériel juteux pour la prochaine saison de Real Housewives of Atlanta. Ils pourraient facilement jouer sur la soudaineté de la formation de leur relation et sur la façon dont son ancien fiancé et son enfant figurent dans le drame. De plus, et plus important encore, si Falynn Guobadia devient une présence récurrente à une partie de la distribution principale (comme cela arrive souvent), cela sonnerait le drame pour Williams, et probablement du genre indésirable, compte tenu des rapports indiquant que Williams et Guobadia l’amitié n’est pas légitime et qu’ils ne se sont rencontrés que lorsqu’ils ont filmé ensemble pour la première fois.