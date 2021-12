Porsha Williams parle du mariage de Simon Guobadia et de qui pourrait être invité

Maintenant, Porsha se concentre uniquement sur son futur mari, Simon.

« C’est un vrai homme, il l’est vraiment. Je peux dire quand nous nous marierons comme le type d’épouse que je serai à cause de ce qu’il est un mari formidable », s’est exclamé Porsha. « Il va être un mari formidable parce que je vais vouloir être une épouse formidable pour lui. Nous sommes presque en compétition quand il s’agit de nous plaire et de nous soutenir mutuellement, et j’adore ce type de compétition dans une relation. »

Porsha a même admis qu’elle était « soumise » à Simon, mais pas comme on pourrait le penser.

« Cela signifie pour moi d’aimer votre mari, de le révérer et juste le mot même d’être soumis », a révélé Porsha. « Le problème était dans le passé, j’étais juste soumis à la mauvaise personne. Si vous avez un vrai partenariat avec votre mari ou votre compagnon de longue date, alors ce ne sera pas une position de soumission où vous vous sentirez moins que; c’est ‘ Je laisserai simplement cette personne être l’homme ou le chef de famille. C’est ce que le sens est pour moi maintenant, il s’agit donc de choisir la bonne personne. »