Porsha Williams quitte les « vraies femmes au foyer d’Atlanta » après 10 ans

Porsha Williams remet sa pêche. Les vraies femmes au foyer d’Atlanta perd un autre acteur préféré des fans après que Cynthia Bailey a annoncé plus tôt cette semaine qu’elle quitterait la série. Williams a annoncé jeudi sa sortie de l’émission Bravo après 10 ans sur Instagram, la qualifiant de “décision difficile” à prendre.

“Après dix années qui ont changé ma vie, gratifiantes et incroyables, il est enfin temps de commencer mon prochain chapitre. La saison prochaine, je ne reviendrai pas dans la franchise Real Housewives of Atlanta”, a-t-elle commencé une longue déclaration. “C’était une décision difficile non seulement à prendre, mais aussi à accepter. C’est une décision à laquelle j’ai beaucoup réfléchi et à cause de cela, je sais que c’est la bonne.”

Remerciant Bravo, l’équipe de production de RHOA et Andy Cohen, Williams a déclaré qu’elle avait “beaucoup d’amour et une gratitude infinie” pour sa famille Bravo et ses partisans. “Vous avez fait de la dernière décennie une décennie vraiment spéciale. Une où j’ai fait face à des hauts et des bas incroyables, et je peux honnêtement dire que je n’aurais pas survécu à certains d’entre eux sans l’amour et le soutien inconditionnels que j’ai reçus. de vous tous”, a-t-elle écrit. Williams a annoncé un retour à la télévision “très bientôt”, parallèlement à la sortie de ses mémoires en novembre. “Pour le reste, tu n’auras qu’à attendre et voir ! Je t’aime ! 😘📚🎉” a-t-elle conclu.

Cohen n’a pas tardé à appeler au retour de Williams dans la section des commentaires, écrivant: “Quelle course. Quelle évolution. Comme nous en avons discuté, je vais aller de l’avant et considérer cela plus comme une PAUSE qu’un au revoir ❤️❤️❤️❤️❤️ ❤️❤️❤️” Margaret Josephs de RHONJ a semblé laisser un indice quant au prochain effort de Williams dans son propre commentaire, en écrivant: “Je vous souhaite tout le succès et le bonheur que vous méritez !! J’ai hâte de vous voir sur mon écran en novembre et te regarder briller dans tout ce que tu fais👏👏👑💕💕💋👧🏼”

Lundi seulement, la co-star de longue date de Williams, Cynthia Bailey, a annoncé qu’elle ne reviendrait pas à RHOA après 13 saisons. “Je suis tellement reconnaissante d’avoir eu ce voyage incroyable, et j’attends avec impatience de me lancer dans de nouvelles aventures”, a-t-elle écrit sur Instagram à l’époque, ajoutant: “Il est temps de passer à mon prochain chapitre, et j’ai hâte de le partager avec vous tous. A bientôt les gars!”