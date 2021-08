Porta Network lance ses subventions écosystémiques pour soutenir les développeurs Rust ⋆ Crypto new media

in

POSTE SPONSORISÉ

Porta Network, un projet blockchain axé sur l’accélération de l’adoption massive de Web3, lance son programme de subventions pour les écosystèmes.

Porta est une blockchain de preuve de participation nominée basée sur un substrat. La société se concentre sur la simplification de l’expérience des utilisateurs et des développeurs.

Depuis le lancement de Padlock, son testnet, le mercredi 11 août, le projet a vu une vague de plus de 125 développeurs s’appuyer dessus et plus de 80 nouvelles crypto-monnaies sur son testnet créées par des développeurs.

Pour étendre l’écosystème de Porta, la société cherche à soutenir des projets en phase de démarrage construits avec des projets Rust ou Rust cherchant à se connecter à la blockchain Porta.

Pour 2021, la société attribuera jusqu’à 60 000 $ de subventions réparties en montants de 10 000 $ et 15 000 $. Il vise à récompenser 2 à 4 subventions pour cette première course.

Les demandes de subvention peuvent être soumises ici.

Voici les catégories de subventions pour l’écosystème :

Dates clés

Processus de demande

Étape 1 : Soumettez la demande de subvention.

Étape 2 : Entrevue pour déterminer si le projet convient.

Étape 3 : Les gagnants des subventions sont annoncés.

Étape 4 : Intégration et définition des jalons.

Terminer : distribution des subventions.

Les meilleures pratiques d’application et les FAQ sur les subventions pour les écosystèmes peuvent être consultées sur le site Web de Porta.

L’équipe est joignable sur Twitter, Discord et Telegram.

À propos de Porta Network

Porta signifie « passerelle » en latin. Il s’agit d’un projet de blockchain construit sur Substrat dans le but de donner à tous l’accès aux produits Web3 avec une expérience transparente et facile à comprendre pour les utilisateurs de blockchain nouveaux et chevronnés.

Des produits tels que la finance décentralisée, les jetons non fongibles, les prêts entre pairs et aussi des cas d’utilisation moins courants tels que les organisations sociales, les entreprises, les économies de créateurs décentralisées, etc.

Site Internet

Twitter

Discorde

Télégramme

Avis de non-responsabilité : cet article n’est pas destiné à être une source d’investissement, de conseils financiers, techniques, fiscaux ou juridiques. Tout ce contenu est à titre informatif seulement. Les lecteurs devraient faire leurs propres recherches. La Capitale n’est pas responsable, directement ou indirectement, de tout dommage ou perte causé ou prétendument causé par la confiance accordée à toute information mentionnée dans cet article.