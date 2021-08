Porta Network lance son testnet nommé « Padlock » ⋆ Crypto new media

in

POSTE SPONSORISÉ

Réseau Porta, un nouveau projet de blockchain axé sur l’accélération de l’adoption de Web3, a lancé son Testnet appelé «Cadenas”.

La blockchain de Porta est une blockchain de preuve de participation nominée riche en fonctionnalités et basée sur un substrat, axée sur la simplification de l’expérience des utilisateurs et des développeurs.

La blockchain offre des capacités de gouvernance, de staking et de confidentialité avec des temps de blocage de 3 secondes. Les utilisateurs peuvent créer leurs propres crypto-monnaies et contrats intelligents sur la plate-forme.

Les portefeuilles multi-signatures et les comptes proxy ajoutent des couches de sécurité supplémentaires. Les fonctionnalités de gestion des identités sont fournies mais n’ont pas à être utilisées.

Le Testnet sera également livré avec les éléments suivants :

1. La blockchain de Porta

La blockchain que les développeurs utiliseront pour créer leurs applications et s’intégrer au réseau.

2. Le portefeuille Porta

Un portefeuille intuitif et bien conçu que tout le monde utilisera pour interagir avec les applications de la blockchain Porta.

3. Portascan – L’explorateur de blocs de Porta

Une interface simple qui permet aux utilisateurs d’examiner de plus près la blockchain et les transactions qui transitent par le réseau Porta.

Padlock permettra à l’équipe de Porta et à tout développeur d’essayer de nouvelles fonctionnalités sans se soucier de mettre en péril le réseau principal. Le lancement du réseau principal de Porta est prévu pour le quatrième trimestre 2021.

De plus, l’équipe travaille sur son produit phare Produit NFTt, réorganisant son programme de jalonnement et introduira des subventions pour les écosystèmes au cours des prochains mois.

En savoir plus sur le cadenas ici.

À propos de Porta Network

Porta signifie « passerelle » en latin. Il s’agit d’un projet de blockchain construit sur Substrat dans le but de donner à tous l’accès aux produits Web3 avec une expérience transparente et facile à comprendre pour les utilisateurs de blockchain nouveaux et chevronnés.

Des produits tels que la finance décentralisée, les jetons non fongibles, les prêts entre pairs et aussi des cas d’utilisation moins courants tels que les organisations sociales, les entreprises, les économies de créateurs décentralisées, etc.

Site Internet

Télégramme

Twitter

Articles Similaires

Plus de l’auteur

Lien source