Portage d’assurance maladie vs acheter un nouveau plan en 2022

Dans un contexte d’incertitudes croissantes en matière de santé, avoir une couverture santé adéquate est devenu un must pour chaque individu. Depuis le déclenchement de la pandémie de Covid19, la sensibilisation à l’assurance maladie s’est accrue. Et un grand nombre de personnes ont souscrit à divers plans de santé. Cependant, il y a des moments où la police actuelle ou la compagnie d’assurance actuelle déçoit les assurés en ne fournissant pas la couverture requise ou le soutien souhaité en cas de besoin. De telles situations obligent les assurés à rechercher un autre régime ou une autre compagnie d’assurance avec un meilleur bilan.

Bien que la possibilité d’acheter un nouveau plan soit toujours disponible, peu de gens savent que, tout comme le portage de numéro de téléphone mobile, il est également possible de transférer un plan d’assurance maladie d’une entreprise à une autre. Mais est-ce conseillé ?

Les experts suggèrent que l’on devrait toujours d’abord essayer de porter son régime d’assurance maladie au lieu d’en acheter un nouveau.

« Essayez d’abord le portage, avant d’envisager d’en acheter un nouveau. Le portage offre des avantages de continuité dans des domaines tels que les périodes d’attente et les augmentations de la somme assurée liées aux bonus sans réclamation », a déclaré à FE Online Srinath Mukherji, cofondatrice de SANA Insurance Brokers.

Cependant, il est important de noter que le portage n’est pas toujours certain. Si la nouvelle compagnie d’assurance n’est pas disposée à transférer un plan existant, on peut envisager d’acheter une police supplémentaire pour compléter la couverture.

« Le portage dépend de la volonté de la nouvelle compagnie d’assurance de porter une police existante et de ses conditions de souscription pour le portage (y compris une charge supplémentaire sur la prime). Si aucun assureur n’est disposé à transférer la police, ou si les conditions de souscription imposées sont excessives, envisagez de souscrire une nouvelle police supplémentaire pour compléter votre couverture », a déclaré Mukherji.

« Vous pouvez arrêter la politique précédente une fois les périodes d’attente de la nouvelle politique terminées. Cela peut nécessiter de payer des primes plus élevées pendant les périodes d’attente pour les plans existants et nouveaux, mais le plus grand avantage est que vous resterez protégé contre les frais d’hospitalisation élevés dans l’intervalle », a-t-il ajouté.

Analyser la raison du portage

Il est toujours conseillé de porter une ancienne police d’assurance maladie au cas où vous souhaiteriez passer d’une assurance à une autre. Comme indiqué ci-dessus, lorsque vous transférez une police d’assurance maladie, vous pouvez profiter de meilleures caractéristiques de produit, d’une couverture plus élevée et d’une meilleure facilité d’entretien. Le portage d’une police d’assurance maladie offre une flexibilité aux assurés, car les processus sont généralement transparents.

Cependant, les experts disent qu’avant de porter une police, il est important d’analyser la raison pour laquelle vous souhaitez le faire.

« Avant de procéder au portage ou de choisir une nouvelle politique, vous devez analyser la raison du portage. Porter une police d’assurance maladie a plus de sens lorsque vous n’êtes pas satisfait du service de votre assureur actuel, qu’il y a un manque de transparence ou que vous sentez que les prestations ne correspondent pas aux exigences. Cependant, il est suggéré de faire une étude de marché approfondie avant et de vérifier correctement les options des autres acteurs du marché. L’USP majeur du portage est que vous pouvez obtenir l’avantage de continuité en termes de période d’attente des maladies préexistantes que vous avez accumulées dans la police précédente », Aatur Thakkar, co-fondateur et directeur d’Alliance Insurance Brokers.

Raisons d’envisager le portage

Il y a plusieurs raisons pour lesquelles vous devriez envisager le portage vers un nouveau plan.

« Lorsque votre assureur actuel ne vous offre pas le soutien souhaité ou la résolution appropriée de vos problèmes, lorsque votre assureur actuel ne vous offre pas une couverture suffisante pour des problèmes médicaux spécifiques, lorsqu’il n’y a pas de transparence ou de divulgation complète sur la couverture du régime mentionnée dans la police document, lorsque vous obtenez de meilleures options de couverture/d’avantages auprès d’un autre assureur et enfin lorsque les plans de votre assureur actuel proposent des taux de prime plus élevés avec des avantages similaires à ceux de l’autre plan avec des taux de prime comparativement plus bas », Rakesh Goyal, directeur, a déclaré Probus Insurance.

« D’autres raisons peuvent justifier le transfert de votre régime de santé actuel si votre régime actuel n’offre une couverture qu’aux particuliers et que vous souhaitez ajouter votre conjoint à votre régime après le mariage, lors d’un changement d’emploi ou d’un changement d’adresse (en cas d’absence de meilleures options de hôpitaux du réseau dans votre nouvelle localité). Il faut également s’assurer de lire attentivement les documents de la police avant de passer à un autre régime, car il est possible de transférer les crédits (pour les exclusions limitées dans le temps ou les maladies préexistantes) de votre régime actuel au nouveau régime », a-t-il ajouté.

Points clés à considérer avant le portage

Maladies préexistantes

Les assurés atteints de maladies préexistantes (PED) doivent d’abord vérifier si le transfert vers un nouvel assureur est possible et si l’assureur exige un dépistage prémédical. La plupart des nouvelles polices prévoient une période d’attente pour les PED pouvant aller jusqu’à 4 ans, au cours de laquelle le client ne pourra réclamer aucune dépense liée.

Le portage, en revanche, peut se produire avec les prestations de continuité, c’est-à-dire la renonciation à la période d’attente déjà écoulée.

Par exemple, si vous avez une police qui date de 4 ans, vos périodes d’attente liées à la DEP dans le plan existant devraient être pour la plupart terminées. Lorsque vous transférez cette police dans une nouvelle, le nouvel assureur ne recommencera pas vos périodes d’attente. Au lieu de cela, il vous traitera comme si vous aviez déjà passé 4 ans dans la nouvelle police. Cependant, la plupart des compagnies d’assurance hésitent à accepter le portage avec PED car le risque d’hospitalisation est plus élevé, a déclaré Mukherji.

Âge au moment du portage

La plupart des compagnies d’assurance hésitent à sanctionner la couverture des personnes âgées, compte tenu de leur état de santé sensible et des risques encourus. Pour les personnes âgées qui ne peuvent pas porter leur forfait, il est recommandé d’envisager l’achat d’un nouveau forfait supplémentaire. Inutile de dire qu’il est toujours préférable de porter ou d’acheter une police quand on est jeune.

Changements dans la somme assurée

«Il pourrait y avoir des cas où le nouvel assureur pourrait ne pas offrir la somme assurée exacte comme dans la police existante. Dans de tels cas, l’assuré devrait opter pour le montant assuré le plus proche et le montant différentiel serait traité comme s’il s’agissait d’une « nouvelle » demande. Cela signifie que toutes les conditions mentionnées dans le nouveau plan (telles que les périodes d’attente, les sous-limites, le cas échéant, etc.) s’appliqueraient au montant différentiel », a déclaré Mukherji.

Une somme assurée plus élevée exigerait le respect des directives de tarification et des directives médicales émises par le nouvel assureur. En fonction de la décision de souscription de la nouvelle compagnie d’assurance, la demande pourrait être acceptée au pair ou avec un supplément de primes / ticket modérateur, ou elle pourrait être rejetée si le risque d’assurance semble être trop élevé.

« Le plan existant doit être actif au moment du portage : le processus de portage prend en moyenne 45 à 60 jours pour entrer en vigueur. Par conséquent, les membres assurés doivent s’assurer que le processus de portage est lancé bien à l’avance, disons 1 à 2 mois avant la date de renouvellement », a déclaré Mukherji.

