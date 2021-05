Portail CoWIN en hindi, autres langues à partir de la semaine prochaine, plus de laboratoires pour surveiller les variantes COVID: Govt

Selon un communiqué du ministère, ces décisions ont été annoncées lors de la 26e réunion du Groupe des ministres de haut niveau (GdM) sur le COVID-19, présidé par le ministre de la Santé Harsh Vardhan, lundi.

Le portail CoWIN sera disponible en hindi et dans 14 langues régionales d’ici la semaine prochaine, tandis que 17 laboratoires supplémentaires seront ajoutés au réseau INSACOG pour surveiller les variantes du COVID-19, a annoncé lundi le ministère de la Santé.

Selon un communiqué du ministère, ces décisions ont été annoncées lors de la 26e réunion du Groupe des ministres de haut niveau (GdM) sur le COVID-19, présidé par le ministre de la Santé Harsh Vardhan, lundi.

Vardhan a informé ses collègues que 17 nouveaux laboratoires allaient être ajoutés au réseau INSACOG pour augmenter le nombre d’échantillons criblés et permettre une analyse plus spatiale, a indiqué le ministère.

Le réseau est actuellement desservi par 10 laboratoires situés à différents coins du pays.

S’exprimant sur leur contribution aux réalisations du pays aujourd’hui, Vardhan a déclaré: «Les nouveaux cas de COVID-19 en Inde sont tombés à moins de trois lakh pour la première fois après 26 jours. En outre, une baisse nette de 1 01 461 cas a été enregistrée dans le nombre de cas actifs au cours des dernières 24 heures. »

Il a salué les efforts des scientifiques de la défense et le leadership du ministre de la Défense Rajnath Singh et du Premier ministre Narendra Modi pour le lancement du premier médicament anti-COVID indigène du pays, le 2-désoxy-D-glucose ou 2-DG (développé par le DRDO en collaboration avec l’INMAS et les laboratoires Dr Reddy’s basés à Hyderabad), a indiqué le ministère.

Les efforts de recherche pour le médicament ont commencé en avril de l’année dernière et se sont terminés récemment, lorsque la DCGI lui a donné l’autorisation d’utilisation d’urgence (EUA). Le ministre a informé les membres que le médicament peut changer la donne dans la réponse du pays à la pandémie car il réduit la dépendance des patients à l’administration d’oxygène et a le potentiel d’être absorbé différemment et d’une manière choisie. Dans les cellules infectées par COVID, il inhibe la synthèse du virus et la production d’énergie pour le processus.

Il a noté que le Centre continue d’aider les États dans le cadre d’une approche «pangouvernementale» pour surmonter la pandémie. Plus de 4,22 masques N95 de crore, des kits d’EPI de 1,76 crore, 52,64 injections de Remdesivir lakh et 45 066 ventilateurs ont été distribués entre les États et les territoires de l’Union, selon le communiqué.

Le secrétaire de l’Union à la santé a informé la réunion que la plate-forme CoWIN serait disponible en hindi et dans 14 langues régionales d’ici la semaine prochaine.

Le Dr Sujeet K Singh, directeur, NCDC, a présenté un rapport détaillé sur les mutations du SRAS-CoV-2 et des variantes préoccupantes (VoC) signalées en Inde. Il a montré des chiffres liés à la prévalence au niveau des États des VoC comme le B.1.1.7 et le B.1.617. La lignée B.1.1.7 (variante britannique) a été trouvée prédominante dans les échantillons collectés au Pendjab et à Chandigarh entre février et mars, indique le communiqué.

Le Dr Balaram Bhargava, Secrétaire, Recherche en santé et DG, ICMR, a fait une présentation sur les changements innovants dans la politique de dépistage qui élargiraient son champ d’application et aideraient au dépistage de masse du COVID, en particulier dans les milieux périurbains et ruraux, où la santé l’infrastructure est relativement faible.

Le déploiement de fourgons mobiles de test RT-PCR et l’amplification des tests RAT ont été présentés comme la voie à suivre. Alors que la capacité actuelle est d’environ 25 lakh (RTPCR 13 lakh, RAT 12 lakh), elle devrait augmenter de façon exponentielle à 45 lakh (RTPCR 18 lakh, RAT 27 lakh) dans le cadre du nouveau régime de test.

Le directeur général de l’ICMR a également informé sur les lignes directrices sur l’isolement à domicile, qui ont été converties en hindi et dans d’autres langues régionales pour une portée plus large. Des signes avant-coureurs d’hospitalisation, d’admission aux soins intensifs et d’une éventuelle administration de Remdesivir et de Tocilizumab ont également été mis en évidence.

S Aparna, secrétaire (Pharma) a informé qu’une cellule dédiée a été créée pour coordonner la production et l’attribution des médicaments demandés pour traiter le COVID-19.

L’accent a été mis sur l’achat et l’attribution de Remdesivir, Tocilizumab et Amphotéricine-B. Elle a informé que la demande de Favipiravir a également augmenté, bien que le médicament ne soit pas recommandé dans les directives médicales COVID. Elle a suggéré des campagnes d’IEC pour une utilisation judicieuse de ces médicaments.

Le secrétaire (pharma) a également souligné que la production de Remdesivir avait plus que triplé dans le pays avec l’intervention du gouvernement d’environ 39 lakh à 1,18 crore de flacons par mois.

La demande d’amphotéricine-B, qui est utilisée dans le traitement de la mucormycose, a également augmenté. Cinq fournisseurs ont été identifiés et des efforts sont déployés pour une allocation optimale du médicament. Les États ont reçu des flacons d’un lakh du 1er au 14 mai, tandis que les voies d’importation sont activement explorées, selon le communiqué.

Le secrétaire (pharma) a en outre souligné que les États doivent procéder à une répartition équitable entre le gouvernement et les hôpitaux privés et tenir le public informé de la disponibilité et des détails des magasins, aider à éviter les stocks inutiles et assurer les paiements en temps opportun aux fabricants.

Vardhan a exprimé sa reconnaissance à tous les guerriers COVID qui sont restés fidèles à leur devoir pendant la pandémie, «sans montrer aucun signe de privation et de fatigue».

Il était accompagné du ministre des Affaires extérieures S Jaishankar, du ministre de l’Aviation civile Hardeep S Puri, du ministre d’État des ports, de la navigation et des voies navigables (I / C) et des produits chimiques et des engrais Mansukh Mandaviya et du ministre d’État, ministère de l’Intérieur Nityanand Rai . Ashwini Kumar Choubey, ministre d’État à la Santé, a rejoint la rencontre par voie numérique. Dr Vinod K Paul, membre (Santé), NITI Aayog était également présent virtuellement.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.