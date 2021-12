Portail de l’impôt sur le revenu : les responsables de Finmin tiennent une réunion d’examen avec le chef d’Infosys

Près de 52 % de ces RTI ont été déposés à l’aide du formulaire de RTI en ligne sur le portail et le solde a été téléchargé à l’aide du RTI créé à partir des utilitaires logiciels hors ligne.

Le secrétaire au revenu Tarun Bajaj et de hauts responsables du ministère des Finances ont tenu jeudi une réunion avec le directeur général d’Infosys, Salil Parekh, pour examiner les performances du nouveau portail de l’impôt sur le revenu.

Plus de 3,5 crores de déclarations de revenus (ITR) ont été déposées jusqu’à présent pour l’exercice 2020-21 via le portail, qui avait rencontré des problèmes à la suite desquels le ministère avait demandé à Infosys de résoudre les problèmes de toute urgence.

Infosys a développé le nouveau portail de dépôt électronique de l’impôt sur le revenu « www. Incometax.gov.in ».

Dans un communiqué publié jeudi, le ministère a déclaré que Bajaj et d’autres hauts responsables du ministère avaient tenu une réunion d’examen concernant le portail avec Parekh.

Comme l’a informé Infosys, diverses mesures ont été prises, notamment l’augmentation de l’infrastructure technique et la mise en place d’une salle de guerre dédiée pour surveiller les performances du portail, a-t-il déclaré.

Selon le communiqué, Infosys a assuré le ministère de sa préparation à assurer une saison de dépôt sans heurts pour inspirer la confiance des contribuables.

«Au 15 décembre, 3,59 crores de déclarations de revenus (RTI) ont été déposées sur le nouveau portail de dépôt électronique du département (de l’impôt sur le revenu). Le nombre de RTI déposés par jour a dépassé 6 lakh et augmente chaque jour à mesure que la date d’échéance prolongée du 31 décembre 2021 approche », indique le communiqué.

Sur le total des ITR déposés pour AY 2021-22, 57,6% sont ITR1 (2,07 crore), 8,3% sont ITR2 (29,70 lakh), 9,4% sont ITR3 (33,61 lakh), 23,4% sont ITR4 (84,05 lakh) ), ITR5 (3,12 lakh), ITR6 (1,33 lakh) et ITR7 (0,24 lakh), a-t-il ajouté.

Près de 52% de ces RTI ont été déposés à l’aide du formulaire de RTI en ligne sur le portail et le solde a été téléchargé à l’aide du RTI créé à partir des utilitaires logiciels hors ligne, selon le communiqué.

Le ministère a également déclaré qu’il était encourageant de noter que 3,11 crores de retours ont été vérifiés électroniquement et parmi eux, plus de 2,69 crores ont été effectués via OTP basé à Aadhaar.

Le processus de vérification électronique via OTP basé sur Aadhaar et d’autres méthodes est important pour que le département puisse commencer le traitement du RTI et émettre des remboursements, le cas échéant.

Le ministère a envoyé des rappels aux contribuables par le biais de courriels, de SMS et de campagnes médiatiques encourageant les contribuables à produire leurs déclarations de revenus sans plus tarder.

« Tous les contribuables qui n’ont pas encore déposé leurs déclarations de revenus pour l’AY 2021-22 sont priés de déposer leurs déclarations au plus tôt », a-t-il déclaré.

À la suite de problèmes dans le portail, le service des impôts sur le revenu a dû autoriser le dépôt manuel des formulaires de versement et a prolongé les dates d’échéance pour le dépôt électronique des formulaires liés à l’information par les fonds de pension et les fonds souverains.

La date limite de dépôt du RTI pour l’exercice 2020-2021 est le 31 décembre 2021.

En 2019, Infosys a remporté le contrat de 4 242 crores de Rs pour développer le portail. Le projet visait à développer le système de déclaration de revenus de nouvelle génération afin de réduire le temps de traitement des déclarations de 63 jours à 1 jour et d’accélérer les remboursements.

Entre janvier 2019 et juin 2021, le gouvernement a payé Rs 164,5 crore à Infosys pour le développement du portail.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.