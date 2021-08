Portail de l’impôt sur le revenu : redéfinir la conformité et l’évaluation fiscales

Par rapport à l’ancien site Web de l’impôt sur le revenu, qui était simple mais efficace pour faciliter toutes les tâches requises, le nouveau portail de l’impôt sur le revenu a été confronté à certains problèmes techniques.

Par le Dr Suresh Surana, Fondateur – RSM Inde

Le portail de l’impôt sur le revenu est une interface cruciale entre le service des impôts sur le revenu et les contribuables du pays. En plus de permettre aux utilisateurs de déposer par voie électronique les déclarations de revenus, le portail est également utilisé dans le but d’effectuer d’autres travaux relatifs aux cotisations fiscales, tels que le suivi des avis signifiés par le ministère, la fourniture de réponses appropriées aux avis, la vérification des requêtes sur l’état des remboursements. , rectification, réparation de griefs, dépôt d’un recours CIT, etc.

Le nouveau portail de l’impôt sur le revenu a été lancé par le service des impôts sur le revenu le 7 juin 2021 dans le but d’offrir aux contribuables une expérience transparente plus pratique et moderne sur le portail. Il visait à introduire une modernisation dans l’expérience du contribuable et à la rendre plus interactive. Aux fins de la migration et de la transition de l’ancien portail de l’impôt sur le revenu au nouveau portail de dépôt électronique, une période d’interdiction a été annoncée du 1er juin 2021 au 6 juin 2021 au cours de laquelle aucune des fonctions du site Web ne serait disponible pour les contribuables. .

Le nouveau portail de dépôt électronique 2.0 (revenutax.gov.in) comporte également de nombreuses nouvelles fonctionnalités pour rendre l’expérience de dépôt électronique plus pratique et conviviale. Certaines des nouvelles fonctionnalités incluent le traitement immédiat de la déclaration de revenus, l’introduction d’un nouveau tableau de bord, un logiciel de préparation de déclaration de revenus gratuit et interactif, la mise en place d’un nouveau centre d’appels, une nouvelle application mobile, un nouveau système de paiement des impôts en ligne, etc.

Par rapport à l’ancien site Web de l’impôt sur le revenu qui était simple mais efficace pour faciliter toutes les tâches requises, le nouveau portail de l’impôt sur le revenu a été confronté à certains problèmes techniques dans son fonctionnement en raison de sa phase initiale et devrait être bientôt rationalisé.

Bien que de nature temporaire, ces problèmes ont été difficiles pour toutes les parties prenantes, car elles sont incapables d’exécuter certaines des fonctions de conformité dans les délais spécifiés. Le fournisseur de services – Infosys lors d’une réunion avec le ministre des Finances Nirmala Sitharaman le 22 juin 2021, a assuré que les problèmes survenant sur le portail de dépôt électronique 2.0 seraient résolus dans un proche avenir et que le portail serait rendu fonctionnel comme prévu.

Déclaration de revenus : Connaître les principaux changements dans les formulaires de RTI et les processus de dépôt avant de commencer

Parmi les problèmes rencontrés par les parties prenantes, citons :

La vitesse du nouveau portail de dépôt électronique 2.0 est considérablement lente et doit être corrigée rapidement, car la saison de dépôt des déclarations de revenus pour l’exercice 2020-21 est attendue bientôt et connaîtrait une augmentation significative du trafic. Actuellement, le dépôt électronique Le portail 2.0 autorise uniquement les fichiers ITR 1, 2, 3 et 4, tandis que les ITR 5, 6 et 7 ne peuvent pas être remplis. Les évaluateurs doivent réenregistrer leurs signatures numériques sur le nouveau portail. De plus, de nombreux évaluateurs n’ont pas trouvé d’option pour enregistrer leurs signatures numériques sur le portail. Il y a eu un problème de remplissage automatique des données de l’évalué. Les données sont soit mal renseignées, soit pas du tout renseignées. L’option « Oublier le mot de passe » n’est pas activée. Ainsi, si une personne évaluée entre plusieurs fois un mot de passe incorrect, son compte est bloqué. Les personnes évaluées ont des difficultés à télécharger leurs déclarations contre les avis d’imposition en ligne. Il existe également des problèmes dans le dépôt d’autres formulaires tels que le formulaire 1 – pour le prélèvement de péréquation (EL) .

De nombreux autres problèmes tels que l’indisponibilité de la fenêtre de conformité « Vivad se Vishwas », l’indisponibilité des formulaires 15CA/CB, les difficultés à déposer des appels en matière d’impôt sur le revenu, etc. s’avèrent également être un obstacle pour les parties prenantes.

De nombreuses associations fiscales ont déjà signalé ces problèmes au ministère des Finances pour demander réparation. On s’attend à ce que ces problèmes techniques étant de nature temporaire, soient résolus au plus tôt et le nouveau portail de dépôt électronique 2.0 offrira une expérience conviviale améliorée dans le temps à venir.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.