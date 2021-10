Portail d’emploi MPME de Modi govt: Seulement 54 postes vacants actuellement pour 4,73 lakh demandeurs d’emploi

Selon les dernières données du Center for Monitoring Indian Economy (CMIE), les emplois ont augmenté de 8,5 millions en septembre, entraînés par une augmentation des emplois salariés.

Compétences, travail, talent pour les MPME : Le portail d’emploi du gouvernement Modi, Sampark pour les MPME – pour embaucher des stagiaires ou des étudiants évanouis des centres technologiques MPME à travers l’Inde – compte désormais plus de 4,73 lakh de demandeurs d’emploi et plus de 6 200 recruteurs inscrits, selon les informations partagées lors d’un atelier organisé par DPIIT plus tôt cette semaine. La réunion a été présidée par le ministre du Commerce Piyush Goyal et adressée par le ministère du Commerce et de l’Industrie Som Parkash et Anupriya Patel sur la réduction du fardeau de la conformité pour les entreprises en Inde.

Cependant, le nombre d’offres d’emploi, selon le portail, au moment du dépôt de ce rapport n’était que de 54 alors que les offres d’emploi ouvertes étaient de 10. Le nombre total de demandeurs d’emploi s’élevait à 4 73 719 alors qu’il y avait 6 233 recruteurs. MSME Sampark a été lancé par le président Ram Nath Kovind le 27 juin 2018.

Le nombre de demandeurs d’emploi n’a augmenté que de 1,49 % par rapport à 4,66 lakh au 7 septembre 2020, tandis que le nombre de recruteurs a augmenté de 8,5 % par rapport à 5 723 au cours de ladite période. D’autre part, le nombre de candidats placés a augmenté de 2,87 fois pour atteindre 29 899, contre 10 388 en septembre de l’année dernière. L’année dernière, le nombre de postes vacants était de 1 051 et 74 offres d’emploi ouvertes.

Selon les données de l’enquête nationale par sondage (NSS) au cours de 2015-16 citées dans le rapport annuel du ministère des MPME l’année dernière, le secteur des MPME a généré 11,10 crores d’emplois, dont 3,6 crores dans la fabrication, 3,87 crores dans le commerce, 3,62 crores dans d’autres services, et 0,07 lakh dans la production et la transmission d’électricité non captives. Selon une enquête intitulée What Worries the World publiée plus tôt cette semaine par la société d’études de marché Ipsos, le chômage et le coronavirus sont apparus comme les plus grandes préoccupations des Indiens urbains.

Selon les dernières données du Center for Monitoring Indian Economy (CMIE), les emplois ont augmenté de 8,5 millions en septembre, entraînés par une augmentation des emplois salariés de 77,1 millions en août à 84,1 millions en septembre. En revanche, le taux de chômage est passé de 8,3 % en août à 6,9 % en septembre. Le taux d’activité est passé de 40,5 pour cent à 40,7 pour cent tandis que le taux d’emploi est passé de 37,2 pour cent à 37,9 pour cent.

