Portail des champions : le traitement des plaintes des MPME en hausse de 38 % depuis janvier ; autant de plaintes résolues jusqu’à présent

Technologie pour les MPME : Le portail de règlement des griefs pour les champions des MPME lancé par le Premier ministre Narendra Modi en mai 2020 a résolu plus de 37 000 plaintes jusqu’en août de cette année avec un taux de réponse de 99%. Les informations ont été partagées lors d’un atelier – organisé par le DPIIT et présidé par le ministre du Commerce Piyush Goyal et adressé par le ministère de la Santé pour le commerce et l’industrie Som Parkash et Anupriya Patel – sur la réduction du fardeau de la conformité pour les entreprises en Inde. Le nombre de plaintes résolues a augmenté de 38 % par rapport à 26 693 plaintes réglées au 31 janvier 2021. Le portail permet aux associations, unités, employés et aspirants entrepreneurs de MPME, etc. de déposer des plaintes, de partager des suggestions ou de rechercher des informations sur les le soutien du gouvernement aux MPME.

Cependant, les MPME ont également noté des problèmes avec le portail Champions. «Ils essaient de contourner les choses la plupart du temps sans donner réellement réparation aux plaintes des MPME. Par exemple, de nombreuses personnes m’ont contacté pour les défis auxquels ils étaient confrontés lors de l’enregistrement de leurs unités sur le nouveau portail Udyam. Ils avaient enregistré des plaintes à ce sujet sur le portail Champions, mais ils n’ont pas pu obtenir la résolution correcte immédiatement. Bien que les fonctionnaires puissent répondre au mieux de leurs capacités, mais les réponses n’ont pas été appropriées », Manguirish Pai Raiker, CMD, Brown Packaging System et président du Conseil national des MPME, Assocham.

Joseph Dsouza, basé à Goa, qui possède l’unité de transformation laitière Dsouza Biotech, a rencontré des problèmes pour enregistrer son unité sur le portail Udyam plus tôt cette année. Dsouza a ensuite enregistré sa plainte sur le portail Champions, qui a mis plus d’un mois à être réparée.

« Je dirige plusieurs unités de PME. Pour mon unité de transformation laitière, on nous a parlé à plusieurs reprises de problèmes techniques sur le portail Udyam. En avril, j’ai enregistré le problème sur le portail Champions pour réparation, mais tout ce que nous avons été informés, c’est que le problème est en cours d’examen. Cela a pris plus d’un mois avant que nous comprenions que le problème était apparemment avec une autre de mes unités qui était enregistrée avec ma carte Aadhaar et que, par conséquent, l’enregistrement de la nouvelle unité était un problème. Je ne dis pas que le portail est faux, mais si les responsables ne sont pas en mesure d’identifier le problème, alors comment le portail va-t-il aider », a déclaré Dsouza à Financial Express Online.

L’année dernière, le gouvernement avait intégré le portail Champions au portail ideas.msme.gov.in permettant aux MPME de partager leurs idées et leurs innovations pour les examens publics avant de les partager sur le portail Champions. Le ministère avait également mis en place des salles de contrôle Champion dans les instituts de développement des MPME à travers l’Inde pour aider les MPME à accéder au support disponible via le portail.

Pendant ce temps, le secrétaire du DPIIT, Anurag Jain, lors de l’atelier, a indiqué que plus de 22 000 conformités ont été réduites par les ministères de l’Union, les États et les territoires de l’Union jusqu’à présent et qu’environ 13 000 conformités ont été simplifiées tandis que plus de 1 200 processus ont été numérisés. “On peut noter qu’au cours des dernières années d’imposition, 103 infractions ont été dépénalisées et 327 dispositions/lois redondantes ont été supprimées”, a déclaré le secrétaire.

