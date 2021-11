Portail des champions : les plaintes des MPME résolues sont multipliées par 2 en 12 mois

Le portail a été lancé pour que les MPME enregistrent leurs problèmes concernant la finance, les retards de paiement, l’approvisionnement en matières premières, les problèmes de main-d’œuvre, les autorisations réglementaires, etc. (Image : Pixabay)

Facilité de faire des affaires pour les MPME : Portail de réclamation des MPME — Création et application harmonieuse de processus modernes pour augmenter la production et la force nationale (Champions) a résolu 40 201 réclamations ou plaintes de MPME au 21 novembre 2021, depuis son lancement le 1er juin 2020, par le Premier ministre Narendra Modi . Le nombre de plaintes résolues a été multiplié par 2 au cours des 15 derniers mois, contre 18 723 au 9 septembre 2020. Au cours des trois derniers mois, le nombre est passé de 37 000 plaintes réglées jusqu’en août de cette année. Les données jusqu’en novembre de cette année ont été partagées par le ministre des MPME Narayan Rane à Rajya Sabha lors de la session d’hiver en cours.

Le portail a été lancé pour que les MPME enregistrent leurs problèmes concernant les finances, les retards de paiement, l’approvisionnement en matières premières, les problèmes de main-d’œuvre, les autorisations réglementaires, etc. et demandent leur réparation. Les plaintes enregistrées sur le portail Champions sont acheminées par sujet aux chefs de succursale/bureau/bureau concernés relevant du ministère des MPME pour y répondre dans les trois jours. L’affaire « ne devrait pas rester sans issue après sept jours », avait déclaré AK Sharma, ancien secrétaire des MPME, dans une note lançant la version d’essai du portail Champions l’année dernière. Pour les plaintes non résolues, la « haute direction du ministère des MPME » « s’occupera de (les) de manière proactive », avait déclaré Sharma.

En plus d’enregistrer leurs griefs, les MPME peuvent proposer des suggestions et des idées au gouvernement, vérifier les programmes gouvernementaux proposés aux MPME, déposer des demandes de retard de paiement, etc. En octobre de l’année dernière, le ministère des MPME avait annoncé l’intégration du portail avec l’intelligence artificielle (IA) et l’apprentissage automatique (ML) pour obtenir « des informations sur les médias sociaux relatives aux MPME », « connaître le pouls de l’ensemble du secteur des MPME sans que les parties prenantes se rendent sur le portail. », « connaître les émotions des personnes impliquées ou dépendantes des MPME en temps réel » et plus encore, selon la déclaration du ministère.

« Au fil du temps, cela créera une sorte d’intelligence artificielle où nous saurons, par exemple, dans quel État les MPME sont confrontées à plus de problèmes liés au crédit et contre quelle institution », Rajiv Chawla, président de l’association MPME – IamSMEofIndia avait déclaré à Financial Express Online.

