Portail Facebook + de 14″, analyse et avis | Technologie

Il existe de très nombreux modèles et gammes d’enceintes connectées, mais quelque chose qui devient à la mode est d’ajouter un écran pour pouvoir consulter plus d’informations ou élargir celle fournie par l’assistant lui-même.

Il y en a des très simples, comme la montre de Xiaomi avec Google Assistant, mais aussi d’autres bien plus complexes comme l’Echo Show 10 -analyse- ou le Nest Hub 2 -analyse- qui profitent vraiment de l’écran pour offrir une expérience beaucoup plus complète .

Vient maintenant Facebook -Meta- avec sa nouvelle génération de Portal avec Alexa intégré puis c’est parti avec l’analyse du Portail Facebook +.

Portail Facebook + Résolution d’écran de 2 160 x 1 440 pixels | Dimensions de l’écran inclinableCaméra 14″ Grand angle 131º | Contrôle de la caméra 12MPÉcran tactile | Commandes vocales avec AlexaConnectivitéBluetooth 5.1 | Wi-Fi 2.4 ou 5GHzHaut-parleurs2 x 5W | Woofer 20WPrivacyBouton pour couper les micros et désactiver la caméra | Manuel du couvercle pour la caméraMicrophonesAlimentation Quatre microphones avec réduction du bruit de fondCapteur de tonalité et de luminosité pour l’affichage avec alimentationPorts USB-CPrix

Sections du portail Facebook + analyse:

Conception soignée au millimètre près et sans ressembler du tout à une enceinte intelligente

Commençons par le design car ici il faut reconnaître Facebook pour un très bon travail afin de garantir une expérience utilisateur irréprochable.

Tout cela commence par un déballage très ‘Apple’ ou Microsoft avec Xbox Series X -analyse-. Dès le déballage, il est déjà clair pour nous que nous sommes confrontés à un produit haut de gamme en termes de prix, mais dès que nous le plaçons sur la table, ce sentiment d’un produit TOP est maintenu.

Ce qui frappe le plus, c’est l’immense écran 14″. On en reparle plus en un tour de main, mais ce qu’il faut dire c’est qu’il a des cadres très réduits, bien que le menton soit plus large, et l’appareil photo que je n’aimais pas au début, maintenant je le comprends même.

C’est comme si j’avais une webcam sur le moniteur et au début, il est choquant qu’un produit aussi bien construit ait ce globe là, mais la vérité est que cela est compris car l’objectif est grand angle et a besoin de son espace, il a un bouton, deux microphones et un couvercle physique.

Et bon sang, de cette façon, vous marquez également à tout moment l’utilisateur du point à regarder lors d’un appel vidéo. Je ne pense pas que ce soit mauvais.

L’écran est collé au haut-parleur avec une charnière qui permet un certain degré d’inclinaison, mais il ne permet pas de faire pivoter le panneau. La caméra essaie de faire l’affaire avec un système logiciel très intéressant, mais je m’en tiens définitivement au concept de l’Echo Show 10 et de sa base rotative.

L’enceinte a une microfibre grise, comme celle du Nest de Google, et a une conception correcte. Ce n’est pas qu’on le verra car l’écran lui fait de l’ombre, mais on pourra le placer près d’un mur sans problème grâce à un dos plat.

Et, à l’arrière, il possède le port d’alimentation propriétaire, dont le connecteur est complètement inséré, et un USB-C que nous pouvons utiliser, en gros, pour charger un appareil, bien que la puissance ne soit pas élevée.

C’est un design que, comme je l’ai dit, j’aime et je le trouve assez premium, mais il aurait introduit quelques boutons pour contrôler le volume et, surtout, un système qui vous permet de faire pivoter l’écran automatiquement ou manuellement.

14 « avec une résolution spectaculaire

Mais passons à l’écran car c’est peut-être le meilleur qui monte un haut-parleur intelligent. Il s’agit d’un panneau 14″ et Meta ne précise pas son type, mais je dirais que, vu ses angles de vision, c’est un IPS.

Ce n’est pas la meilleure dalle IPS du marché, mais la vérité est qu’elle est totalement conforme à ce que le système a à offrir.

En plus de la qualité de la dalle elle-même en terme de rendu des couleurs, on a une résolution qui est le vrai point fort de l’ensemble.

Et c’est que, c’est mieux que les panneaux 14″ de nombreux ordinateurs portables que nous avons récemment analysés à la fois en luminosité, avec une moyenne de 1 148 lux avec un écart de 26 lux, spectaculaire en ce sens comme pour la résolution.

C’est 2560 x 1440 pixels et vous dites « wow, c’est stupide », mais en pratique, c’est une résolution qui offre de la netteté et donne à l’écran une belle apparence, mais ce n’est pas un différenciateur au quotidien en raison du type d’interaction que nous allons avoir avec cet écran.

Mais c’est une très bonne résolution, ça ne se discute pas et l’écran montre qu’elle est de qualité. Par exemple, j’ai aussi aimé la sensibilité du panneau et sa réactivité aux gestes et aux touches que nous effectuons.

Un son capable de remplir une pièce, mais à un pas de la gamme TOP

Design épuré, affichage TOP, mais… comment cela fonctionne-t-il dans son rôle d’enceinte intelligente ?

Nous partons avec la question du son, à la fois en reproduction et en captation, car il est très important dans ce type d’appareil.

Nous avons un réseau de quatre microphones qui sont utilisés pour les appels et oui, nous allons l’utiliser pour Alexa. Si vous ne faites pas vraiment confiance à un seul assistant, nous avons ici Amazon et Facebook dans l’équation.

Mais bon, il y a quatre micros, comme je le dis, et la vérité est que nos voix nous « attrapent » assez bien, même s’il y a du bruit dans la pièce ou si nous jouons de la musique à un volume considérable.

Dans les appels, l’expérience, selon ce que nous disent ceux qui sont de l’autre côté de la communication, est bonne.

Et sur l’orateur, la vérité, les bons mots. Pour le prix, vous vous attendez déjà à ce qu’un haut-parleur intelligent aussi cher réponde bien, mais étant donné que l’écran n’aurait pas dû être bon marché, j’avais des doutes.

Au final, ce que j’ai trouvé, c’est un ensemble des plus solides.

Nous avons deux haut-parleurs 5W et un woofer 20W et la vérité est que le son a du punch. Dans tout type de genre musical, il est à la hauteur, mais dans la musique alternative ou plus électronique où il y a une base puissante, le woofer brille.

J’ai essayé de monter le volume à fond à l’occasion, mais une seule fois car le volume maximum est considérable et ennuierait les voisins, mais avec un niveau d’environ 40%, l’expérience pour un salon moyen est adéquate.

Très heureux à cet égard et je l’utilise activement comme haut-parleur ces semaines. Jusqu’ici tout va bien.

12 mégapixels qui vous suivent et cadrage automatique

À quelques exceptions près, les haut-parleurs intelligents dotés d’un écran intègrent généralement également une caméra. Ceci est utilisé pour passer des appels vidéo entre appareils et, selon la famille, des applications compatibles.

Dans ce cas, nous avons une caméra qui Il nous aide à passer des appels vidéo depuis WhatsApp, mais aussi depuis des applications comme Zoom, des photos créatives que nous enregistrons sur l’appareil ou pour l’espace de travail Facebook.

C’est un grand angle qui Il a une couverture de 131º et la qualité d’image est… correcte pour un appel vidéo. C’est comme la webcam d’un ordinateur portable haut de gamme de dernière génération.

La grâce est que, comme les derniers appareils Apple ou la dernière caméra Logitech, qui est celle que nous utilisons dans nos podcasts, elle effectue un cadrage automatique par logiciel.

Cela signifie que, dans un certain angle, la caméra nous « suit » et prend un cadre précis si nous sommes une personne ou si nous sommes plusieurs, ce qui ouvre le plan.

C’est très utile, surtout si vous vous déplacez dans la pièce lors d’un appel vidéo ou si vous parlez à quelqu’un et que, soudainement, une autre personne apparaît dans votre plan, puisque la caméra le cadre automatiquement.

Et j’ai bien aimé, le problème c’est que les utilisations sont limitées. Nous n’avons pas de Meet ou Skype natif. Je comprends que Skype n’est pas là car il vient de Microsoft, d’accord, mais puisque vous proposez des services Google tels que le calendrier natif dans le système, Pourquoi fermer la porte à quelque chose d’aussi populaire que Meet ?

Oui, depuis le navigateur nous pourrons accéder à Meet et Skype, mais il y a une pierre que je n’ai pas réussi à contourner. Et, nous avons Chromium, nous pourrons donc accéder aux paramètres du site Web et activer l’utilisation de la caméra et du microphone.

Mais ces services vous demandent expressément d’indiquer que vous autorisez l’accès à la caméra et au microphone et, comment cela se fait via une fenêtre contextuelle et le navigateur n’affiche pas les pop-upsEh bien, vous ne pouvez pas accéder.

J’espère que cela sera résolu avec une mise à jour, car il semble Android, bien que assez contrôlé, car ne pas pouvoir utiliser, surtout, Meet est quelque chose que je ne comprends pas.

Pour le reste et avec des apps compatibles ? Les appels vidéo sont très satisfaisants.

Un portail vers un petit groupe d’applications

Le ton de cette analyse du Portail Facebook + est très positif car, vraiment, tout ce qui a à voir avec le matériel est au niveau, mais hélas, le logiciel.

Dans la section précédente, j’ai qualifié l’expérience avec les applications compatibles de très bonne. Et c’est comme ça. WhatsApp (bien que limité aux appels et aux appels vidéo), fonctionne très bien, ainsi que le navigateur lui-même, Zoom, la suite de travail Facebook, Calendar, Spotify et quelques autres que nous pouvons télécharger.

Le problème est qu’il y a très peu d’applications que nous pouvons télécharger et, comme vous pouvez le voir dans la vidéo suivante dans laquelle nous vous montrons l’interface, il n’y a pas de magasin d’applications, pour ainsi dire.

Ceux qui sont sont ceux qu’il y a, ainsi que quelques applications qui, directement, s’ouvrent dans le navigateur.

Pour beaucoup, ce ne sera pas un problème, mais Je ne comprends pas que vous m’ayez mis un navigateur Chromium, un excellent écran et un très bon haut-parleur et nous n’avons pas, par exemple, d’application YouTube native ou de navigateur complet.

Nous n’avons pas non plus l’application Facebook ou Instagram et je la trouve… curieuse, puisqu’elles font toujours partie de l’écosystème Facebook.

Mais bon, le système fonctionne, la navigation avec les gestes est fluide, il ouvre les applications assez rapidement et les fonds d’écran sont jolis.

En outre, intègre Alexa et vous pourrez utiliser le système comme s’il s’agissait d’un haut-parleur Echo ordinaire. Et oui, nous avons Bluetooth, nous pouvons donc l’utiliser comme haut-parleur Bluetooth normal pour lire du contenu mobile.

Consommation : modérée si non utilisée

Avant de terminer, revoyons un peu la consommation. En raison du fait d’être allumé et de montrer quelque chose à l’écran, le Portal + consomme environ 5 W, plus ou moins à 50% de luminosité et environ 9 W à 100% de luminosité. Il peut osciller et consommer un peu plus ou un peu moins, mais c’est ce qu’il « mange » si on ne lui demande rien.

Si nous appelons Alexa, la consommation passe à 7 W pendant les secondes où elle nous donne des informations sur quelque chose et si on joue de la musique avec le volume à 50%, ça consomme environ 6 W.

Ce n’est pas une consommation exagérée et oui, c’est clair qu’il y a quelque chose en fin d’année car c’est encore un appareil ‘vampire’, mais bon, c’est ce qu’on suppose quand on a quelque chose de ce style.

Il va sans dire que nous avons mesuré la consommation parce que nous le faisons toujours, mais les valeurs sont tout à fait normales et cela n’affecte en rien la note, c’est strictement informatif.

Ils ont le matériel, mais les développeurs manquent

Nous arrivons à la fin de l’analyse de Facebook, ou Meta, Portal + et le sentiment qui reste est doux-amer.

D’une part, nous avons du matériel spectaculaire qui, de loin, me semble le meilleur qui soit passé entre nos mains pour une enceinte connectée avec écran.

Il est élégant, bien construit avec des matériaux intéressants, il s’intègre dans n’importe quel espace et l’écran avec de si petits cadres me semble un délice.

Il est net, a de très bons angles de vision et la sensibilité tactile est parfaite.. Le son accompagne et l’appareil photo et sa fonction de suivi automatique du logiciel m’ont plu.

Le Portal + est un haut-parleur intelligent doté d’un écran QHD spectaculaire de 14 « . Il intègre Alexa et est très axé sur une utilisation professionnelle dans les appels vidéo.

Maintenant, les applications sont manquantes, mais folles. Celles qui existent fonctionnent très bien, mais le problème c’est qu’elles sont peu nombreuses, trop peu pour une enceinte qui coûte 369 euros et qui, au final, est « économisée » car elle intègre Alexa.

Je pense que Meta doit donner une tournure à cela car je considère qu’il est facile de le résoudre via des mises à jour, mais aujourd’hui, cela me semble un appareil coûteux non pas à cause du matériel, mais à cause du logiciel, qui est toujours le cœur de ces appareils.