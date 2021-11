Portail Udyam : les micro-entreprises dominent le nombre d’inscriptions sur la plate-forme numérique du gouvernement Modi

5,1 pour cent étaient de petites entreprises et 0,57 pour cent étaient des entreprises de taille moyenne. (Image : inscription Udyam)

Facilité de faire des affaires pour les MPME : Les micro-entreprises ont dominé les enregistrements sur le nouveau portail d’enregistrement des entreprises Udyam lancé le 1er juillet 2020, selon l’analyse des dernières données officielles. Au 23 novembre 2021, les inscriptions de petites entreprises s’élevaient à 2 93 226 alors que seules 32 938 entreprises de taille moyenne s’étaient inscrites sur le portail, selon les données partagées lundi par le ministre des MPME Narayan Rane à Rajya Sabha. Le nombre total d’enregistrements sur le portail Udyam au 23 novembre était de 57 lakh, ce qui indique que les 53,9 unités lakh restantes (94 %) étaient des micro-entreprises, 5,1 % de petites entreprises et 0,57 % des entreprises de taille moyenne.

« Le 1er juillet 2020, après l’adoption de la nouvelle définition des MPME, un nouveau portail d’enregistrement » Udyam Registration « a été lancé par M/o MPME et jusqu’à présent, 2 93 226 et 32 ​​938 entreprises classées sont enregistrées en Inde en tant que petites et moyennes respectivement sur le portail (du 01.07.2020 au 23.11.2021) », a déclaré Rane au Parlement dans sa réponse à une question. Le nombre total d’enregistrements au 30 novembre 2021 était de 58,26 lakh.

Le plus grand nombre d’enregistrements de MPME a été enregistré dans le Maharashtra avec 12,30 unités de lakh, suivi du Tamil Nadu (6,30 lakh), du Gujarat (4,90 lakh), du Rajasthan (4,72 lakh) et de l’Uttar Pradesh (4,50 lakh) dans la tranche des cinq premiers États. , les données d’Udyam ont montré. Le ratio d’enregistrement entre les micro, petites et moyennes entreprises reflète la part des micro-entreprises dans la base globale des MPME en Inde. Sur 6,33 crores de MPME, plus de 99% ou 6,30 crore sont des micro-entreprises. 0,52 pour cent et 0,01 pour cent étaient des parts de petites et moyennes entreprises respectivement, selon le rapport annuel du ministère des MPME 2020-21.

« La pandémie a souligné la nécessité de passer à une plateforme numérique. Ce déménagement n’a pas été facile et beaucoup d’ajustements ont été nécessaires. Pour certaines MPME, c’est devenu le seul mode de survie. Nous obtenons une bonne réponse sur le portail Udyam. Si vous regardez le modèle précédent, il a fallu environ cinq ans pour atteindre 10 millions (enregistrements), ici en 14-15 mois, nous atteignons près de 6 millions », a déclaré la semaine dernière le secrétaire des MPME, BB Swain, s’adressant au CII Global MPME. Sommet des entreprises.

Il y avait 1,02 crores de MPME enregistrées dans le mémorandum Udyog Aadhaar (UAM) entre septembre 2015 et juin 2020, à l’exception de près de 22 unités lakh enregistrées sous le mémorandum Entrepreneur (EM) II entre 2007 et 2015, selon le rapport annuel du ministère des MPME 2020-21. Le portail Udyam avait atteint la barre des 50 lakhs en près de 15 mois depuis son lancement. Alors que les 25 premiers enregistrements de lakh ont eu lieu en huit mois (le 5 mars 2021), les 25 enregistrements de lakh suivants ont été enregistrés en moins de sept mois.

