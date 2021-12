Portail Udyam : les MPME féminines ne représentent que 16 % du total des unités enregistrées à ce jour ; les micro-entreprises dominent

Selon le rapport annuel 2020-21 du ministère des MPME, sur 6,33 millions de MPME, 6,08 crore étaient des entreprises propriétaires, dont seulement 20,37% appartenaient à des femmes. (Image: Pixabay)

Facilité de faire des affaires pour les MPME : Le portail d’enregistrement Udyam, qui a été lancé en juillet de l’année dernière pour remplacer le portail Udyog Aadhaar Memorandum (UAM), a franchi la barre des 60 lakhs d’enregistrement. Au 12 décembre 2021, 60,38 lakh MPME (nouvelles et existantes) s’étaient inscrites sur le nouveau portail du gouvernement Modi, selon l’analyse des données du gouvernement. Cependant, la part des MPME appartenant à des femmes enregistrées sur le portail n’était que de 16,6 %, dont 97 % étaient des micro-unités.

Les entreprises enregistrées à 10,04 lakh Udyam appartenaient à des femmes au 31 novembre 2021, depuis le lancement du portail, dont 9,73 micro-unités lakh. Les petites (29 023) et moyennes entreprises (1 593) dirigées par des femmes représentaient respectivement 2,88 pour cent et 0,15 pour cent des parts. Les données ont été partagées par le ministre des MPME Narayan Rane à Lok Sabha dans une réponse écrite à une question jeudi. Les informations sur la part des nouvelles entreprises appartenant à des femmes s’enregistrant sur le portail Udyam et les entreprises UAM existantes passant au nouveau portail n’ont pas été partagées.

Il est important de noter que le nombre total d’inscriptions de femmes MPME de 10,04 lakh sur le portail Udyam, qui a eu lieu au cours de la période de 17 mois (juillet 2020-novembre 2021), approche déjà de la marque d’enregistrement de 11,78 lakh-femmes-MPME sur le portail UAM qui a pris 27 mois (FY19-Juin FY21).

Selon le rapport annuel 2020-21 du ministère des MPME, sur 6,33 millions de MPME, 6,08 crore étaient des entreprises propriétaires, dont 79,63 % appartenaient à des hommes, tandis que les unités appartenant à des femmes n’étaient que 20,37 %, alors même qu’elles étaient passées de 13,72 %. au cours des 10 dernières années. D’un autre côté, les unités féminines actuelles de 10,04 lakh ne représentaient que 1,65 % de l’ensemble des unités propriétaires de MPME en Inde.

Parmi les nombreuses raisons du faible nombre de femmes MPME en Inde, selon les experts avec qui Financial Express Online s’est entretenu précédemment, il y a sans doute des préjugés inconscients, des défis pour accéder au financement et créer son propre réseau, le manque de sécurité dans les espaces publics, parfois pas assez de soutien de la famille, le manque d’options de garde d’enfants, le manque souvent de confiance en leurs propres compétences en affaires, etc.

« Les femmes consacrent leur temps considérable à s’occuper de leur famille et le reste du temps, poursuivent leur passion. Pour développer cette idée en une entreprise à part entière, ils ont besoin de plus de temps et d’espace physique pour tester d’abord leur modèle. Ils ne peuvent pas investir massivement directement dans la création d’un bureau ou l’achat d’un terrain pour une usine tout en gérant la famille. Il n’y a pas de parité hommes-femmes ici, car les hommes peuvent consacrer plus de temps au travail ou aux affaires et investir davantage. C’est une vérité non dite », a déclaré Shashi Singh, présidente du réseau des femmes entrepreneurs – le Consortium of Women Entrepreneurs of India avait déclaré à Financial Express Online.

