Portail Udyam : Voici comment le gouvernement marque les exercices pour classer les entreprises comme MPME pour l’enregistrement

Facilité de faire des affaires pour les MPME : Le ministère des MPME a clarifié les questions soulevées par les MPME concernant la sélection de l’exercice pour fournir des données relatives à l’investissement, au chiffre d’affaires et à la valeur des exportations pour la classification en tant que MPME lors de l’enregistrement de leurs unités sur le nouveau portail d’enregistrement Udyam. La classification des MPME via le portail Udyam a été mise en place à compter du 1er juillet 2020, date de lancement du portail. Le gouvernement avait révisé la définition des MPME l’année dernière pour offrir des avantages post-Covid à davantage d’entreprises qui étaient auparavant en dehors du domaine du secteur des MPME.

«Le ministère des MPME a reçu un certain nombre de représentations de MPME et d’associations industrielles et d’autres parties prenantes des MPME concernant la sélection de l’année des données concernant l’investissement et le chiffre d’affaires et également de la valeur des exportations pour la classification des MPME lors de l’enregistrement sur Udyam Porta. », lit-on dans la clarification du 29 septembre 2021.

Le gouvernement a déclaré que les données qui sont remplies ou récupérées automatiquement (pour les entreprises qui ont déposé des déclarations de TI et de TPS) du département informatique et du réseau de taxe sur les produits et services (GSTN) sont les données qui ont été finalisées par les deux départements respectifs après rectification, le cas échéant, pour l’exercice concerné. La requête, cependant, portait sur la définition de l’exercice financier pour la sélection des données pertinentes pour l’enregistrement sur le nouveau portail.

«La classification des MPME indique que les entreprises seront considérées comme des MPME si le chiffre d’affaires est inférieur à 250 crore de roupies. La classification est intervenue en mai de l’année dernière et la confusion était donc de savoir quel exercice les MPME devraient envisager – FY19 ou FY20 – pour fournir des données pour l’enregistrement sur le portail. Si une entreprise doit décider si elle est une MPME ou non, elle devra examiner le résultat de l’exercice 19. Cela signifie que si l’entreprise s’inscrivait sur le portail l’année dernière et que son chiffre d’affaires au cours de l’exercice 19 était inférieur à 250 crores de roupies, elle serait considérée comme une MPME même si, au cours de l’exercice 20, le chiffre d’affaires s’avérait supérieur à cela », Umesh Balani, MD et PDG de Rotomag Motors and Controls et président du Conseil de développement des MPME, Assocham a déclaré à Financial Express Online.

De plus, en raison de défis liés à Covid, la date limite de soumission des déclarations de TPS et des déclarations informatiques a été prolongée l’année dernière, même si le dépôt des déclarations est généralement demandé avant septembre ou octobre par le gouvernement. Par conséquent, pour l’enregistrement, disons le dernier exercice 2020-21, les données de l’exercice 2019 ont été sélectionnées car les données de l’exercice 20 n’auraient pas été disponibles avant décembre. Cela a été précisé par le gouvernement dans sa note.

«Pour l’exercice 19, le délai de dépôt de la déclaration informatique était juillet 2019 et du temps peut être nécessaire pour un traitement ultérieur. Dans le cas des sociétés/entreprises, les comptes sont audités et achevés en octobre ou novembre 2019. En outre, le processus de déclaration de la TPS pour l’exercice 2018-19 suit des délais similaires. Par conséquent, les données gelées de 2018-19 ont été prises en compte pour l’enregistrement et la classification des MPME au cours de l’année 2020-21 », indique la clarification. De même, pour les inscriptions en FY22, les données de FY20 seront prises et pour FY23, les données de FY21 seront extraites.

« Les jours ont été prolongés pour produire des déclarations de TPS et de TI. Pour une MPME, la date de dépôt d’une déclaration était le 31 décembre et non juillet de l’année dernière. Ainsi, le gouvernement sélectionne les données FY19 et non les données FY20 qui sont arrivées en retard pour les MPME enregistrées l’année dernière. De même, si je fais une demande d’inscription aujourd’hui, il n’y aura pas de données de déclaration de TPS ou de déclaration informatique pour l’EF21. Donc, naturellement, le gouvernement devra prendre les données de l’exercice 20 », avait déclaré à Financial Express Online Rajiv Chawla, président de l’association MPME – IamSMEofIndia.

