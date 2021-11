Portal et Ankr annoncent un partenariat stratégique pour stimuler l’adoption de DeFi

San Francisco, États-Unis, 2 novembre 2021,

Portal, un véritable DEX inter-chaînes qui rend les échanges atomiques entre Bitcoin et d’autres actifs numériques rapides, sécurisés et privés, est ravi d’annoncer un partenariat stratégique avec la plate-forme d’infrastructure blockchain Ankr.

Portal et Ankr croient tous deux à la connexion des utilisateurs, des développeurs et des entreprises à un commerce et à une communication autosouverains et résistants à la censure. Puisqu’ils ont tous deux ouvert la voie à un Internet financier ouvert du futur, ce n’était qu’une question de temps avant qu’ils ne joignent la main.

Le PDG d’Ankr, Chandler Song (et co-fondateur de Bounce Token) a personnellement investi dans Portal. Les coéquipiers qui le rejoignent sont le COO Ryan Fang et l’ancien chef de Crypto Investment Banking chez Goldman Sachs, Gaurav Budhrani. L’investissement et le partenariat font suite à l’augmentation de 8,5 millions de dollars récemment annoncée par Portal auprès de Coinbase Ventures, ArringtonXRP Capital, OKEx, etc.

Ankr prévoit de gérer un nœud de facilitation pour fournir des liquidités continues pour les échanges atomiques entre ANKR et d’autres actifs sur Portal DEX. Portal prévoit de rendre le jeton d’ANKR disponible sur Portal.

La technologie de couche 2 et de couche 3 de Portal simplifie la création de communications résistantes à la censure, de médias et l’exécution en un clic d’échanges inter-chaînes au-dessus de la blockchain Bitcoin. Portal facilite l’exécution privée et hors chaîne de « contrats intelligents » pour l’émission d’actifs, les swaps, le jalonnement, la liquidité, les dérivés, etc., le tout entre pairs, sans garde ni contrôle par des tiers.

Le PDG Song a déclaré : « Portal apporte une capacité de DeFi hautement différenciée et très attendue en plus de la blockchain Bitcoin. Ankr est vraiment ravi de s’associer à l’équipe Portal pour poursuivre notre mission combinée de promotion des applications des technologies Web 3.0.

La plate-forme d’Ankr combine l’infrastructure de nœuds, le jalonnement et DeFi pour faciliter le développement de nouveaux projets et la monétisation des actifs cryptographiques pour les participants. Il fournit des solutions API en un clic aux développeurs pour créer des produits Web3 sur plus d’une douzaine de blockchains et de protocoles de couche 2.

À propos du portail

Le portail est DeFi construit sur Bitcoin. Il rend le commerce imparable avec des swaps anonymes et sans connaissance via le premier véritable DEX inter-chaînes dont la confiance est minimisée. Il élimine la frappe de pièces enveloppées (c’est-à-dire wBTC, wETH) ou le jalonnement risqué avec des intermédiaires. Avec Portal, DeFi devient un service que tout le monde peut fournir, en maintenant l’anonymat au sein de marchés ouverts et transparents avec un modèle de sécurité aussi robuste que l’exploitation minière Bitcoin.

La technologie de couche 2 et de couche 3 de Portal permet de créer des communications, des médias et des échanges inter-chaînes en un clic résistants à la censure, le tout sur Bitcoin.

Pour plus d’informations, visitez: https://portaldefi.com/

À propos d’Ankr

Ankr fournit une infrastructure Web3 pour un déploiement facile, accessible et abordable de nœuds de blockchain, d’API, d’infrastructure de jalonnement décentralisée et de solutions de mise à l’échelle de couche 2, conçues pour abaisser la barrière d’entrée pour les particuliers, les entreprises et les développeurs afin de contribuer aux écosystèmes de la blockchain.

Ankr propose des solutions de nœuds pour plus de 40 chaînes différentes et un service API « en 1 clic » pour Ethereum, Binance Smart Chain, Polygon, Avalanche et plus encore.

Pour plus d’informations, visitez: https://www.ankr.com/

