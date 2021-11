Portal et Polygon concluent un partenariat stratégique pour améliorer la convivialité de Bitcoin dans l’écosystème DeFi

San Francisco, États-Unis, 17 novembre 2021,

Portal, un portefeuille auto-hébergé et un véritable DEX inter-chaînes Layer-2 construit sur Bitcoin, a annoncé un partenariat stratégique avec Polygon, communément appelé Internet of Blockchains d’Ethereum, pour donner un nouvel élan à la convivialité de Bitcoin dans l’écosystème DeFi.

Portal offre des échanges atomiques rapides, privés et sécurisés entre Bitcoin et d’autres actifs numériques. Polygon et Portal s’engagent à permettre aux utilisateurs de déplacer leurs actifs numériques de manière transparente dans l’écosystème DeFi avec les frais les plus bas possibles.

Le portail facilitera les échanges WBTC/BTC et POS-WBTC vers BTC sur son échange décentralisé. Polygon exécutera un nœud de facilitation sur Portal DEX pour fournir une liquidité continue pour les échanges atomiques entre Bitcoin et POS-WBTC, WBTC et d’autres actifs.

Le président exécutif de Portal, le Dr Chandra Duggirala, a commenté : « Étant donné que Portal est une couche DeFi sur Bitcoin, nous sommes ravis de nous associer à Polygon pour permettre les échanges WBTC/BTC et POS-WBTC vers BTC. Nous pensons que le fait d’avoir des marchés liquides et de permettre la découverte des prix permettra d’envelopper le prix de Bitcoin de manière appropriée en fonction du risque et d’améliorer la convivialité de Bitcoin. »

Polygon est la solution de mise à l’échelle incontournable qui a aidé Ethereum à devenir la couche de règlement définitive et fondamentale de l’écosystème Web3 en pleine croissance. Il résout les défis de la blockchain tels que les frais d’essence élevés et les vitesses lentes sans sacrifier la sécurité. Le composant principal de Polygon est Polygon SDK, un cadre modulaire et flexible qui prend en charge la création et la connexion de chaînes sécurisées telles que Plasma, Optimistic Rollups, zkRollups, Validium, etc. et de chaînes autonomes telles que Polygon POS, conçues pour la flexibilité et l’indépendance.

Les technologies de couche 2 et de couche 3 de Portal simplifient la création de communications résistantes à la censure, de médias et l’exécution en un clic d’échanges inter-chaînes au-dessus de la blockchain Bitcoin. Il facilite l’exécution privée et hors chaîne de « contrats intelligents » pour l’émission d’actifs, les swaps, le jalonnement, la liquidité, les dérivés, etc., le tout entre pairs, sans garde ni contrôle par des tiers.

À propos du polygone

Polygon est la première plate-forme bien structurée et facile à utiliser pour la mise à l’échelle et le développement d’infrastructures Ethereum. Il regroupe des solutions évolutives sur Ethereum et combine le meilleur d’Ethereum et des blockchains souveraines dans un système multi-chaînes à part entière. Polygon résout les problèmes associés aux chaînes de blocs, tels que les frais d’essence élevés et les vitesses lentes, sans sacrifier la sécurité. Les solutions de mise à l’échelle de Polygon ont été largement adoptées avec plus de 400 Dapps, environ 350 millions de txns et environ 1,5 million d’utilisateurs uniques.

À propos du portail

Le portail est DeFi construit sur Bitcoin. Il rend le commerce imparable avec des swaps anonymes et sans connaissance via le premier véritable DEX inter-chaînes dont la confiance est minimisée. Avec Portal, DeFi devient un service que tout le monde peut fournir, en maintenant l’anonymat au sein de marchés ouverts et transparents avec un modèle de sécurité aussi robuste que l’exploitation minière Bitcoin.

Les technologies de couche 2 et de couche 3 de Portal permettent de créer des communications, des médias et des échanges inter-chaînes en un clic résistants à la censure, le tout sur Bitcoin.

Contacts