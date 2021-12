Portal s’associe à Chainlink pour apporter des données fiables sur son DEX basé sur Bitcoin

San Francisco, États-Unis, 13 décembre 2021, Chainwire

Portal, un véritable DEX inter-chaînes qui rend les transactions atomiques entre Bitcoin et d’autres actifs numériques rapides, sécurisées et privées, a conclu un partenariat stratégique avec Chainlink, le premier réseau oracle décentralisé au monde, pour avoir accès à des prix fiables et de haute qualité. se nourrit.

Portal intégrera Chainlink Price Feeds dans son réseau DEX. Les données de prix fournies par le réseau Chainlink sont essentielles à la mission car elles permettent de garantir que lorsque les utilisateurs effectuent une transaction inter-chaînes, ils obtiennent des prix qui reflètent une large couverture du marché.

Il explore également la possibilité d’intégrer la fonctionnalité Keepers de Chainlink dans le DEX pour l’exécution des ordres, et les VRF (fonction aléatoire vérifiable) dans son « marché des frais pour les services DeFi ». Chainlink envisage d’exécuter un nœud de facilitation de portail pour fournir une liquidité continue pour les transactions atomiques entre LINK et d’autres actifs sur Portal DEX.

Les gardiens de Chainlink permettent l’automatisation sécurisée des contrats intelligents, tandis que la fonction aléatoire vérifiable (VRF) est un service de génération de nombres aléatoires qui garantit que les résultats sont manifestement aléatoires et donc équitables.

Le partenariat avec Chainlink est un élan majeur pour Portal car Chainlink est le réseau Oracle le plus éprouvé dans l’industrie de la blockchain. Les oracles de tarification de Chainlink alimentent les données du monde réel sur des blockchains, ce qui permet aux applications DeFi de déclencher leurs contrats intelligents lorsque les conditions sont remplies. La valeur totale sécurisée (TVS) par Chainlink est passée de seulement 7 milliards de dollars à la fin de l’année dernière à 75 milliards de dollars en octobre 2021.

Le président exécutif de Portal, le Dr Chandra Duggirala, a déclaré à propos du partenariat : « Portal est ravi d’annoncer que les oracles de prix de Chainlink réduiront les frictions et permettront aux facilitateurs et aux utilisateurs du portail de découvrir et de traiter avec leurs pairs. Nous évaluons également l’intégration de la fonctionnalité Keepers de Chainlink pour aider l’application cliente du portail à automatiser plusieurs types de transactions, tels que les ordres limités et les limites d’arrêt.

La technologie de couche 2 et de couche 3 de Portal simplifie la création de communications résistantes à la censure, de médias et l’exécution en un clic de transactions inter-chaînes au-dessus de la blockchain Bitcoin. Il facilite l’exécution privée et hors chaîne de « contrats intelligents » pour l’émission d’actifs, les swaps, le jalonnement, la liquidité, les dérivés, etc., le tout entre pairs, sans garde ni contrôle par des tiers.

À propos du portail

Le portail est DeFi construit sur Bitcoin. Il rend le commerce imparable avec des transactions anonymes et sans connaissance via le premier véritable DEX inter-chaînes qui minimise la confiance. Il élimine la frappe de pièces enveloppées (c’est-à-dire wBTC, wETH) ou le jalonnement risqué avec des intermédiaires. Avec Portal, DeFi devient un service que tout le monde peut fournir, en maintenant l’anonymat au sein de marchés ouverts et transparents avec un modèle de sécurité aussi robuste que l’exploitation minière Bitcoin.

Les technologies de couche 2 et de couche 3 de Portal permettent de créer des communications, des médias et des échanges inter-chaînes en un clic résistants à la censure, le tout sur Bitcoin.

Pour plus d’informations, visitez : https://portaldefi.com/

À propos de Chainlink

Chainlink est la norme de l’industrie pour la création, l’accès et la vente des services Oracle nécessaires pour alimenter les contrats intelligents hybrides sur n’importe quelle blockchain. Ses réseaux oracle fournissent des contrats intelligents avec un moyen de se connecter de manière fiable à n’importe quelle API externe et d’exploiter des calculs hors chaîne sécurisés pour activer des applications riches en fonctionnalités. Chainlink sécurise actuellement des dizaines de milliards de dollars dans les DeFi, les assurances, les jeux et d’autres grandes industries, et offre aux entreprises mondiales et aux principaux fournisseurs de données une passerelle universelle vers toutes les blockchains.

Pour plus d’informations, visitez : https://chain.link/

