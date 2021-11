Portal s’associe à Polygon pour faire progresser DeFi dans Bitcoin

L’échange décentralisé, ou DEX, et la plate-forme de portefeuille auto-gardien Portal ont annoncé un accord de partenariat stratégique avec le réseau de blockchain de couche deux Polygon pour promouvoir la fonctionnalité de Bitcoin sur le marché de la finance décentralisée ou DeFi.

Portal propose actuellement des options en chaîne entièrement décentralisées et des transactions au comptant, ainsi que des prêts et des prêts entre pairs. Ce partenariat devrait étendre ces capacités utilisateur en activant des fonctionnalités d’échange de connaissances nulles pour wBTC / BTC, ainsi que POS / WBTC vers BTC, en plus de Polygon exploitant un nœud de support de liquidité sur Portal DEX.

L’objectif principal de Portal est de cultiver un écosystème autonome, anonyme et non censuré pour Bitcoin sur DeFi. L’utilisation de la plate-forme de contrats de temps de hachage Bitcoin offre aux utilisateurs une sécurité solide dans leurs activités de transaction, tandis que sa technologie de couche trois, Fabric, permet le déploiement de fonctionnalités de contrat intelligent typiques telles que les paris et la liquidité. .

Le PDG du portail, le Dr Chandra Duggirala, a commenté le potentiel d’amélioration de la convivialité de Bitcoin dans l’espace DeFi.

« Comme Portal est une couche DeFi sur Bitcoin, nous sommes ravis de nous associer à Polygon pour permettre les échanges WBTC / BTC et POS-WBTC vers BTC. Nous pensons que le fait d’avoir des marchés liquides et de permettre la découverte des prix fera en sorte que le prix du Bitcoin s’enveloppera de manière appropriée en fonction du risque et permettra une plus grande facilité d’utilisation pour Bitcoin. «

Connexes : Plus de bitcoins emballés ? Cette plate-forme DeFi apporte des prêts BTC natifs à Ethereum

Fin septembre, Portal a bénéficié d’une collecte de fonds de 8,5 millions de dollars avec la participation d’une panoplie de puissances institutionnelles, y compris, mais sans s’y limiter, Coinbase Ventures, Arrington XRP Capital, OKEx, ainsi que des hauts responsables d’Ethereum, Dfinity et Galaxy Digital, entre autres.

Le fondateur du portail, George Burke, a partagé une entrée humoristique pour le Memeathon mensuel de l’entreprise, un concours léger qui invite les membres de la communauté à participer au sport social très apprécié de la « création de mèmes ». Le gagnant du concours d’octobre peut être consulté ici.

Présentation impressionnante au #PortalMemeathon du Portail https://t.co/WITxZaCQpZ – George Burke (@geoburke) 29 octobre 2021