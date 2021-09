Portals Star dans le tournoi ultime Wild Smash Bros. d’Alpharad

Capture d’écran : Nintendo

Les tournois de jeux de combat de niveau professionnel sont un plaisir à regarder, souvent même lorsque vous n’êtes pas familier avec le jeu auquel vous jouez. Le seul gars est touché, puis tout le monde crie, et puis il se passe des trucs sympas. C’est bien. Bien que les nuances d’un jeu donné puissent être perdues pour un nouveau venu, ce n’est pas un problème. Les jeux de combat ont l’air malade comme de la merde malgré tout. Ou, ils le font généralement. Le récent tournoi Portal Smash organisé par YouTuber Alpharad, cependant, est une autre histoire. C’est toujours un plaisir à regarder, mais pour une raison totalement différente.

Pour ceux d’entre vous qui n’ont joué ou vu qu’à Super Smash Bros. Ultimate avec désinvolture, vous serez peut-être surpris d’apprendre que seulement six des 120+ cartes des jeux sont jouées en compétition. Ils sont également toujours joués avec les dangers désactivés pour maintenir l’équilibre du jeu. Melee joue avec les dangers, Smash Ultimate ne le fait pas. C’est ce qui fait de Portal Smash une idée aussi stupide et amusante.

Le principe derrière le tournoi est simple : vous placez huit des meilleurs joueurs du monde dans les cartes compétitives régulières du jeu, qui ont été recréées au hasard à la main dans le concepteur de niveau du jeu, mais avec des gadgets supplémentaires. Ces gadgets incluent les portails titulaires, les blocs de lave et les commutateurs qui activent le mouvement de la scène. Tout cela produit l’un des hybrides les plus étranges entre le jeu professionnel et le jeu occasionnel que j’ai jamais vu, ce qui n’est pas nouveau pour Alpharad.

Le tournoi mettait en vedette les grands de Smash Marsss, MKLeo, Aaron, Void, Cosmos, Kola, Charliedakid et Riddles. Ou, cela les aurait joués si les scènes ridicules n’avaient pas été au centre de la scène. Hum. La première carte préférée du tournoi était Pokémon Stadium, choisie parce qu’elle était la plus normale des cinq. Avec seulement quatre portails et aucun danger supplémentaire à proprement parler, Pokémon Stadium était un point de départ familier pour le tournoi. En fait, il était si familier que les joueurs se sont mis en quatre pour le choisir encore et encore, au grand dam d’Alpharad.

La vraie star du tournoi, cependant, était Portalfield. La version normale de Melee’s Battlefield est simple. C’est un avion plat avec trois plates-formes et aucun rebord. Portalfield, en revanche, est une usine à cauchemars. La scène conserve la forme de base mais comprend un portail central qui téléporte toute personne qui la touche sous la scène où il y a un bloc de lave en attente pour les faire rebondir sur le toit encore et encore jusqu’à ce que le portail se rouvre et les recrache sur la scène. Du moins, c’est ainsi que cela fonctionnait en théorie. En réalité, la plupart des personnages ont été téléportés dans la lave et tirés vers le vide sous la scène, les tuant instantanément.

Portalfield a été le théâtre de l’incroyable (y dumb) match de demi-finale entre MKleo et Cosmos, qui s’est terminé par un renversement de Meta Knight à la demande des commentateurs, envoyant les deux hommes dans le trou de l’enfer sous la scène et laissant à Dieu le soin de décider du gagnant. Il a choisi Cosmos et a préparé le terrain pour l’une des pires (ou des meilleures) grandes finales de l’histoire des jeux de combat.

Void et Cosmos, après avoir vaincu (ou du moins laissé les scènes vaincre) tous ceux qui les ont précédés, se sont finalement rencontrés sur Portalville, une scène en mouvement provoquant le mal des transports recouverte de portails, de blocs de lave et d’autres conneries. L’arc du match est sans importance, ce qui compte ici, c’est sa conclusion choquante. Après avoir été jeté hors de la scène, Cosmos, en tant que Mythra, utilise son up-special, qui frappe Void et jette Cosmos dans les airs – directement dans un portail, qui à son tour le téléporte sous la scène où il meurt sans cérémonie. C’est une fin suprêmement stupide pour un tournoi incroyable.

Il est facile de devenir beaucoup trop sérieux à propos d’un événement compétitif. Qu’il s’agisse de sports de chair, d’esports ou, je ne sais pas, d’échecs, les gens prennent très au sérieux l’idée de se battre les uns les autres dans un combat mortel. Ce tournoi est un rappel stellaire de la joie idiote de la compétition, où une poignée de règles modifiées peut transformer n’importe quel sport sérieux en un spectacle de clowns bourré de gadgets mettant en vedette certaines des personnes les plus talentueuses à avoir jamais joué au jeu. Je veux plus de conneries comme ça dans les tournois s’il vous plaît, parce que c’est vraiment une joie de voir l’enfer se déchaîner.