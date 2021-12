portatif Lenovo avec une offre de locos

A la hora de comprar un ordenador portátil hay varios aspectos que debemos en tener en cuenta. Lo más important es saber exactamente el uso que le vamos a dar, ya que en función de eso tendremos que decidirnos por un determinado hardware que nos ofrezca el rendimiento que esperamos. Además, hoy en día es interesante valorar también si queremos un portátil que tenga pantalla táctil, algo que nos permite hacer ciertas tareas con gran rapidez o hacer uso del equipo en modo tablet. En ese caso, una gran alternativa es un equipo como el Lenovo IdeaPad Flex 5, un convertible que además ahora podemos conseguir en oferta.

Concretamente, este equipo Lenovo es un 2 en 1 con Pantalla táctil de 14 pulgadas con resolución Full HD (1920 × 1080 pixels) et un excellent de 220 nits idéal pour le trabajar avec tous les types d’applications et incluso contenus en streaming.

Gran rendimiento y con pantalla táctil

Un niveau de matériel, l’IdeaPad Flex 5 est impulsé par un processeur puissant AMD Ryzen 7 5700 de ocho núcleos avec une vitesse de 4,3 GHz et accompagné de 8 Go de mémoire RAM. Compléter la configuration d’un graphique intégré à AMD Radeon Graphics et d’une unité d’état solide ou disco SSD de 512 Go para almacenar todo tipo de información y poder acceder a ella de la manera más rápido posible.

El sistema operativo encargado de gestionar todo este hardware no es otro que Windows 10 Famille en modo S, une version qu’además podremos actualizar de manera gratuita a Windows 11.

Estéticamente, hay que decir que este portátil Lenovo ha sido diseñado para doblarse 360 ​​grados y así poder pasar de modo portátil a modo tablet en cuestión de segundos. Su compatibilidad con el lápiz digital hace que podamos realizar ciertas tareas con gran precisión y de la manera más cómoda posible.

Para aquellos a los que les preocupa la privacité, la cámara web de este modelo dispone de obturador físico que nos permite taparla cuando no la estamos usando. En el apartado de conectividad, hay que decir que tiene un puerto USB 3.1, lector de tarjetas SD, puerto HDMI, puerto USB tipo C y toma de auriculares y micrófono mini jack de 3,5 mm.

Portatif Lenovo IdeaPad Flex 5 en service

El modelo en oferta está available in color gris y tiene un precio oficial de 799 euros, sin embargo, ahora es posible conseguirlo en Amazon con una rebaja de casi un 10% de suite. Por lo tanto, si hacemos ahora el pedido, solo tendremos que pagar por el portátil un total de 729 euros.

Una cantidad que podemos pagar de golpe en el momento de procesar el pedido o bien acogernos al servicio de financiación de Amazon que permite pagarlo en 24 cuotas de 30,38 euros al mes al 0% de interés. El plazo de entrega para el portátil Lenovo IdeaPad Flex 5 es de un día hábil para usuarios o clientses Amazon Prime y de dos días hábiles para el resto. En cualquier caso, podremos recibir el pedido en casa de forma totalmente gratuitement.