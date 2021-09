portatif Lenovo Yoga puissant avec Windows 10

Este es uno de esos ordenadores que se considera como híbrido debido a qué puedes girar prácticamente en su totalidad la pantalla que incluye, lo que te permite colocarla en prácticamente cualquier posición cuando tengas que utilizar el equipo. Acabado en aluminio y con excelentes detalles que dejan claro que su portabilidad es excelente (un ejemplo es que tan solo pesa 1,4 kilos), es important mencionar que en el apartado del panel el utilizado es tipo IPS y tiene unas dimensions de 14 poulgadas, lo que encaja a la perfección con su resolución Full HD. Puedes ver películas con este ordenador? La respuesta es muy sencilla: sí.

Pero si hay algo que hace atractivo ahora mismo a este Lenovo Yoga S740-14IIL es que lo puedes comprar con un ahorro de lo más interesante ya que éste alcanza los 110 euros, una cifra muy llamativa y que se combina con el ahorro de los gastos de envío ya que en este momento son gratuitos en la tienda eBay que es donde está activa la promoción. Por cierto, que el color que el equipo es negro y como sistema operativo se integra Windows 10 Famille, lo que te permite acceder a una gran cantidad de software desde el mismo momento que lo tienes en tus manos.

La puissance du matériel est brutale

La verdad es que este equipo es de las opciones que son completemente válidas para cualquier tipo de uso, ya que puede ser una buena solución tanto para los estudiantes cómo convertirse en un ordenador para trabajar sin ponerte ningún tipo de límite. EL motivo para decir esto es que en su interior cuenta con un processador Intel Core i7-1065G7 de décima generación que puede con todo lo que le eches sin el más mínimo problema y, además, cuenta con 16 Go de RAM. Esta combinación es sinónimo de potencia y calidad, por lo que site te decide a comprar este equipo puedes despreocuparte ya que jamás tendrás una mala experiencia de uso.

En el apartado del almacenamiento interno hay que decir que la elección realizada es un disco SSD (estado sólido) de 512 GB que, debido a su buen rendimiento, podrás incluso iniciar el sistema operativo en cuestión de unos pocos segundos. Aparte, y creemos que esto es importante, también dispone de una gráfica dedicada NVIDIA GeForce MX250. Bien es cierto que no es la más potente del mercado y, por ello, a este portátil Lenovo Yoga no se le puede considerar como gaming… pero sí que podrás disfrutar de una gran cantidad de juegos como por ejemplo Fortnite.

Este Lenovo Yoga cmple incluso en la autonomía

El tiempo de uso estimado que podrás utilizar este portátil sin tener que recurrir a un enchufe, supera prácticamente en cualquier situación las ocho horas de uso (incluso, en la mayoría de las ocasiones llegarás a las diez). Esto se debe especialmente a que la carga de su batería es de 62 Wh, una cifra más que correcta teniendo en cuenta el peso que hemos comentado anteriormente. Vamos, que cumple a la perfección.

Finalmente, no queremos terminar sin dejar de indicar que este ordenador cuenta con una conectividad muy buena ya que no le faltan opciones inalámbricas (Wi-Fi et Bluetooth 5.0), así como diversas posibilidades físicas como pueden ser tres puertos USB siendo 1 de ellos tipo C. La verdad es que esta es una oportunidad excelente qué buen seguro será la solución que estabas buscando para renovar tu portátil.