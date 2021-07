Portatil Apple MacBook Pro en offre et avec envío gratis ahora en eBay

El equipo del que estamos hablando es de los que te sirven para absolutamente cualquier cosa, ya que su interior tiene un hardware que no tiene fisura alguna a la hora de ofrecerte un rendimiento excepcional. Pero, quizá, una de las cosas más interesantes que tiene el ordenador en oferta es que su descuento asciende al 20%, lo que te permite ahorrarte nada más y nada menos que 550 euros. Si a esto le sumamos que tampoco tienes que sumar nada por los gastos de envío en la tienda eBay, seguro que cuando menos que revisar el enlace en el que puedes ejecutar la compra. Es el siguiente :

Un matériel vraiment complet

La verdad es que si buscas potencia esto es lo que te va a ofrecer el equipo en cuestión, ya que por ejemplo el procesador que vas a encontrar en su interior es un Intel Core i7 de seis núcleos que trabajó une fréquence maximale de 4,50 GHz. Si a esto le sumas que cuenta con una RAM de 16 Go y almacenamiento tipo SSD de 512 gigas, el resultado es espectacular y podrás sacar siempre el máximo partido al software que utilizas ya sea en el ámbito personal como en el profesional (y aquí incluimos el propio de edición).

También hay excelentes noticias en lo que tiene que ver con la pantalla, ya que el modelo incluido de 16 poulgadas con un panel tipo IPS ofrece una resolución que llegada los 3.072 x 1.920 pixels (Rétine). Es decir, ofrece una calidad que está fuera de toda duda y que se sitúa entre las mejores que puedes encontrar actualmente en el mercado. En todo lo que tiene que ver con la imagen, creemos que es important destacar que este Apple MacBook cuenta con una gráfica AMD Radeon Pro 5300M de 4 Go que te asegura un rendimiento aquí.

Pas de problème avec Apple MacBook Pro

Una de las cosas que siempre se tiene que valorar en un portátil es la autonomía que ofrece al utilizarlo cuando sales de casa, y aquí el modelo del que estamos hablando cumple a la perfección, ya que, pese a incluir un hardware potente como ha quedado bastante claro antes, es posible utilizarlo hasta 11 horas sin buscar un enchufe. Esta es una cifra excelente que convierte al producto del que hablamos es una suscripción ideal tanto para darle uso en casa como sieres de los que tienen la movilidad como un elemento principal trabajar.

Con queda bastante claro que este Apple MacBook Pro es un equipo de lo plus recomendable, pero es que incluye algunas opciones adicionales que son bastante lamativas. Un exemple es la inclusion de la denominada como Barre tactile que permite establecer accesos directos para darles uso en el elemento táctil y de esta forma ahorrarte tiempo. Aparte, también queremos interesante indicar que entre las conexiones que se incluye en el equipo no faltan 4 puertos Thunderbolt y, en el apartado inalámbrico, este modelo también cuenta con Bluetooth et WiFi double bande. Y, todo esto, con un acabado en aluminio de gran calidad y con un peso que no es una barbaridad teniendo en cuenta todo lo que ofrece.