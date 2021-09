Portátil Dell con Windows 10 que es toda una ganga en Worten

in

El modelo del que estamos hablando es el Dell Vostro 3500, un equipo que cuenta con sistema operativo Windows 10 por lo que desde el primer momento vas a poder darle uso sin tener que proceder a une instalación o configuración complicada. Ahora mismo te puedes hacer con este equipo aprovechando un descuento del 13%, lo que te permite ahorrarte una buena cantidad de dinero y pagar tan solo 727,99 euros para tenerlo en casa (y los gastos de envío no son especialmente altos ya que solamente tienes que pagar 4,99€). Te dejamos a continuación el enlace que debes utilizar para realizar la compra:

Un hardware que puede con casi todo

Este es un ordenador que es válido para toda la familia, ya que tiene potencia suficiente para poder trabajar con él o para ser una buena solución a la hora de estudiar en casa. Dos de los grandes motivos qu’existen para ello es que su processador es un Intel Core i5 de decimoprimera primera generación, por lo que hablamos de un componente de cuatro núcleos que permite ejecutar cualquier aplicación del mercado. Además, el portátil Dell del que estamos hablando tiene 8 Go de RAM que, sin ser la cantidad más alta que puedes encontrar en el mercado, sí que resulta más que suficiente para poder ejecutar el sistema operativo y una gran cantidad de aplicaciones abiertas a la vez.

A esto tienes que sumarle que el almacenamiento es tipo SSD, por lo que no te va a faltar una alta velocidad al escribir o leer información. El espacio que ofrece el disco integrado es de 512 Go, más que suficiente para que en muy raras ocasiones tengas que recurrir a un pendrive o similaire debido a qué has llenado el equipo. También creemos que resulta muy important mencionar que la pantalla integrada es de 15,6 poulgadas. Como ofrece resolución Full HD y su brillo llega a 220 nits, la calidad de imagen es lo suficientemente buena para incluso disfrutar de los contenidos de Netflix o Amazon Prime Video.

Otras opciones que incluye este portátil Dell

Evidentemente no le falta una conectividad bastante amplia, ya que por ejemplo vas a encontrar en el apartado inalámbrico tanto Bluetooth avec Wi-Fi y, aparte, no le falta una buena cantidad de puertos como por ejemplo tres USB; Ethernet ; e, inclus HDMI que permitirá que conectes el equipo a un monitor o television si así lo necesitas. Además, un buen detalle de este ordenador es que cuenta con una batería de 42 Wh, una cantidad que te asegura que prácticamente siempre vas a superar las ocho horas de uso indépendant de la demande de puissance que tengas.

Otro buen detalle que vas a encontrar en este ligero portátil Dell Vostro 3500 es que al comprarlo se incluye una Suscripción a Office 365 de Microsoft por un año (ofreciendo ahora mismo y de forma puntual 3 meses más que siempre vienen muy bien). Con un teclado de buena calidad y perfectamente localizado en español, la oferta existente ahora este dispositivo es lo suficientemente buena como para que no mecs en hacerte con él y aprovechar sus buenas prestaciones.