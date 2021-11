portátil Dynabook Toshiba de 15″ avec un ofertón

Puede que estés en el proceso de elegir un nuevo ordenador portátil, estás buscando un modelo que sea bastante completo ya la vez que tenga un precio sensato. Esto en ocasiones es difícil de conseguir, pero te queremos ayudar a lograrlo y para ello te vamos a mostrar una muy buena oferta en PcComponentes por un modelo Dynabook Toshiba.

El ordenador del que estamos hablando es de esos dispositivos que se consideran un todoterreno, ya que vale tanto para ejecutar aplicaciones de productividad (como por ejemplo procesadores de texto editores de imágenes) como para disfrutar de contenidos multimedia tales como vídeos de YouTube o los que existen in plateformas como Netflix. Y, siempre, con una buena experiencia de uso, aunque no debes pensar que te compras el portátil más potente qu’existe actuellement en el mercado.

El corazón de este Dynabook Toshiba Satellite Pro tiene como elementos fondamentaux un processeur Intel Core i3-005G1 que ofrece un muy buen equilibrio entre rendimiento y consumo energético. Además, no le faltan 8 Go de RAM para poder ejecutar cualquier software sin que tengas problemas de padecer retardos al ejecutarlo. Esta combinación es bastante positiva prácticamente cualquier miembro de la familia puede utilizar el ordenador sin desesperarse. Y aquí, por cierto, hay que destacar que el almacenamiento incluido es tipo SSD, lo que asegura una buena velocidad de funcionamiento, siendo su capacidad de 256 gigas.

Una oferta lamativa

Como hemos indicado antes la promoción está activa en la tienda PcComonentes, lo que significa que puedes acceder al enlace correspondiente tanto con tu teléfono como con el ordenador que utilizas actualmente. El caso es que únicamente tienes que pagar solo 559 euros para tener el dispositivo en casa sin sumar nada por los gastos de envío. Sin duda alguna, hablamos de un precio bastante sensato y, por lo tanto, creemos que esta es una muy buena opción de compra si estás buscando nuevo portátil. Por lo tanto, gracias al descuento existente, la oportunidad creemos que merece bastante la pena.

Lo tiene todo este Dynabook Toshiba

Para empezar no le falta sistema operativo integrado, por lo que no tendrás que realizar instalación alguna cuando lo compres. El que inclus Windows 10, una opción de lo más interesante ya que hablamos de un desarrollo que cuenta con una gran cantidad de software y, por lo tanto, podrás hacer prácticamente cualquier tipo de trabajo con el equipo desde el primer momento. Aparte una de las cosas que resulta importante en este equipo es que su peso es de tan solo 1,76 kilo lo que no está nada mal para un dispositivo que cuenta con una pantalla de 15,6 poulgadas avec résolution Full HD. Buen trabajo el realizado por el fabricante.

Aparte de todo lo que hemos indicado es important mencionar en el apartado de la autonomía vas a conseguir siempre superar las ocho horas de uso Independientemente de la cargaison de trabajo a la que sometas al Dynabook Toshiba Satellite Pro. Además, en lo referente a la conectividad todo lo que puedes necesitar está incluido como por ejemplo Wifi; sortie vidéo HDMI; e, incluso, varios puertos USB entre los que no falta uno tipo C. Un portátil realmente completo.