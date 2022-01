portátil gaming HP de 16″ tirado de precio

Si te encanta jugar con tu ordenador y no quieres estar anclado a una mesa, una de las opciones que tienes actualmente es comprarte un portátil gaming que te ofrezca una potencia suficiente para Poder disfrutar de prácticamente cualquier título actuel. Por suerte, en estos momentos hay una muy buena oferta en Amazon que te permite comprar un modelo de HP te cumple exactamente con esto.

L’équipement de jeu est conçu avec le HP Pavilion Gaming 16-a0040ns, un dispositif qui dispose d’un matériel réel et puissant qui permet d’éjecter des jeux avec un fluide fluide. Un par de composants que demuestran lo que te decimos son su procesador que es un Intel Core i7-10870H capaz de trabajar a una frecuencia de hasta 5 GHz sin peligro alguno y, además, también incluye 8 Go de RAM más que suficiente para que tengas una experience of uso bastante notable con cualquier software que desees disfrutar con este completeo equipo ideal para pasarlo bien.

Otra de las grandes virtudes que vas a encontrar en el ordenador del que estamos hablando es su pantalla. Esta tiene unas dimensions de 16,1 poulgadas que resultan más que suficientes para poder visualizar contenidos con una gran amplitud allá donde vayas. El panel IPS utilizado tiene una resolución Full HD, lo que asegura une definición lo suficientemente alta para poder disfrutar detalle que se muestre. Pero hay un par de detalles adicionales que son importantes conocer de este elemento: el primero es que su brillo alcanza los 250 lentes, lo que es un seguro a la hora de ver una gran intensidad en los colores algo esencial a la hora de jugar. El segundo detalle es que su frecuencia es lo suficientemente alta para que la fluidz de las imágenes sea excelente, lo que te permitirá conseguir buenos resultados en tus partidas.

Una gráfica que es bastante potente

Este es un componente esencial a la hora de ejecutar juegos con gráficos en tres dimensión, y el positivo que vas a encontrar en el interior del portátil del que estamos hablando es una NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti que cuenta con 4 GB de memoria para utilizarlos de forma independiente. Esto Significa que vas a poder disfrutar tuna alta velocidad ahora de trabajar con polígonos y, por lo tanto, siempre obtendrás una buena experiencia de uso en las partidas. Vamos, que Fortnite no te resistirá !

Por cierto, Si te preguntas por el almacenamiento que tiene el HP Pavilion Gaming 16-a0040ns este es tipo SSD y la capacidad del disco integrado es de 512 Go. Por lo tanto, hablamos de una solución excelente que te permitirá disfrutar de una alta velocidad a la hora de transferir información y que nunca generará cuello de botella alguno en el ordenador.

Oferta increíble por este portátil HP

Ahora mismo puedes disfrutar en Amazon de un descuento que supera el 10% el precio habituel que tiene este equipo, por lo que únicamente tienes que pagar 889 euros cuando lo habituel es gastarse 999€. Por lo tanto, la promoción es excelente para hacerte sin gastos de envío con este dispositivo que tiene un diseño de color negro con ángulos muy pronunciados que llama la atención siempre. Este es el enlace de compra:

Por cierto, antes de finalizar creemos important mencionar que la conectividad de este HP Pavilion Gaming 16-a0040ns es fantástica, es que no le faltan todo tipo de posibilidades a la hora de acceder a Internet (Wi-Fi et Ethernet) y, aparte, dispone de una gran cantidad de puertos entre los que no faltan USB tipo C y salida de vídeo HDMI a conectar el equipo a un monitor o el televisor que tienes en casa.