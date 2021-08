portátil Lenovo a precio de ganga en Amazon

in

Todo gracias a una oferta available in Amazon por tiempo limitado, y que te permitirá llevarte el Lenovo IdeaPad 5 avec un rebaja de plus de 50 euros pour disfrutes de un modelo muy versátil y que te servira tanto para trabajar como para tus ratos de ocio.

Además, lo mejor de todo es que podrás disfrutar de los gastos de envío gratis. Para ello, solo tienes que estar subscrito al servicio Amazon Prime, que incluye Amazon Prime Video y Amazon Fotos entre otras ventajas. Pas de cliente ? Tranquilo, que lo único que vas a tener que hacer es pulsar sobre este enlace para poder disfrutar de un mes de prueba gratuita sin ningún tipo de permanencia.

Un diseño exquisito

Para empezar, este ordenador portátil de Lenovo presume de un aspect imponente. Por un lado, presume de acabados en materiales nobles, principalmente aluminio cepillado, con el que dotar a este dispositivo de un diseño moderno y muy premium.

A esto hay que sumarle unos marcos frontales muy reducidos para que la pantalon de travail Lenovo IdeaPad 5 brille avec luz propia. Y la résolution Full HD et les 15,6 pouces de diagonale qui ofrece su panel LCD serán más que suficientes para que disfrutes of a gran calidad de imagen. Sin duda, un modelo perfecto para ver películas y series de forma cómoda.

Y ojo, que pese a diagonal de su pantalla, este ordenador portátil presume de unas medidas de tan solo ‎53 x 32 x 8 centimetros, y un peso que te permitirá llevarlo donde tú quieras sin mayores problemas. Además, al levantar el capó vemos que es un modelo muy polivalente.

Un hardware perfecto para el día a día

Para empezar, este Lenovo IdeaPad 5 apuesta por un corazón de silicio formado por un processeur AMD Ryzen 7 5700U, un SoC más que suficiente y que además llega apoyado por 16 Go de mémoire RAM. Con ello se garantiza un rendimiento más que suficiente para disfrutar de todo tipo de juegos sin mayores problemas. Especialmente si se tiene en cuenta su tarjeta graphique AMD Radion RX Vega 8, perfecta para ejecutar todo tipo de títulos sin problema alguno.

Si bien es cierto que este modelo pas de viene con sistema operativo, sí que incluye un disco duro tipo SSD de 512 GB. Un modelo que garantiza unos tiempos de lectura y escritura que te sorprenderán. Ya te adelantamos que, cuando veas que Windows 10 te arranca en pocos segundos, entenderás la ventaja que ofrece esta tecnología.

Como habrás podido comprobar, estamos ante una de las grandes gangas del día. Así que, si toca renovar tu viejo portátil, no te pierdas isa oferta de Amazon para comprar el Lenovo IdeaPad 5 con una rebaja muy interesante.