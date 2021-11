Portátil Lenovo para jugar con descuentazo por el Black Friday

Amazon ha dado el pistoletazo de salida a su particular Black Friday 2021 y ya son muchos los productos que podemos encontrar con enormes descuentos. Si estás pensando comprar un nuevo ordenador, ahora mismo es posible encontrar varios modelos muy interesantes en oferta. Entre todos ellos, cabe destacar el portátil Lenovo IdeaPad Gaming 3, equipo que ofrece un énorme rendimiento y que podemos conseguir ahora a un precio increíble.

Lo cierto es que se trata de un modelo que podemos encontrar con distintas configuraciones a nivel de hardware, pero en esta ocasión dispone de un potente procesador y gran cantidad de memoria RAM que garantizan un gran rendimiento.

Matériel puissant et un gran rendimiento

En concret, el chip encargado de impulsar este portátil Lenovo no es otro que un Intel Core i7-10750H de décima génération. Un processeur que est acompañado de 16 Go de mémoire RAM y una unidad de estado sólido o SSD de 512 Go de capacidad que nos permiten almacenar toda la información que queramos y que ofrece altas velocidades de lectura y transferencia de datos.

Este IdeaPad Gaming 3, como su propio nombre indica, es un portátil pensado para aquellos a los que les gusta disfrutar de sus títulos favoritos para PC, de ahí su potente hardware y que incluya también una tarjeta gráfica NVIDIA GTX1650 avec 4 Go de mémoire dédiée. La pantalla de este portátil Lenovo es tipo IPS de 15,6 poudres, tiene une résolution FullHD, une fréquence d’actualisation de 60 Hz, brillant de 250 nits et anti-éblouissant.

Un equipo potente y muy completo al que vamos a poder instalar el sistema operativo que queramos, puesto que el modelo en oferta no incluye sistema alguno. En lo que a la batería se refiere, este equipo permite estar trabajando o jugando durante más de 9 horas sin que tengamos que preocuparnos de tener un enchufe al lado. Además, gracias a su tecnología Charge rapide, es posible obtener un 80% d’autonomie con tan solo 60 minutos de carga.

A nivel estético hay que destacar que tiene un diseño muy atractivo, un espacioso teclado que ha sido diseñado para los más jugones con una distancia entre teclas de 1,5 mm para un mayor control y que además es retroiluminado. En el apartado de connexion, tampoco se echa en falta nada en este portátil Lenovo, vous disposez d’un connecteur RJ45, HDMI, ports USB tipo A, puerto USB tipo C y toma combinada para auriculares y micrófono.

Portátil Lenovo Gaming 3 al mejor precio

El precio del IdeaPad Gamin 3 con la configuration mencionada es de 899,99 euros, pero gracias a la oferta available with motivation del Black Friday 2021 en Amazon, ahora es posible comprarlo a un prix réduit de 749 euros. Esto significa que podemos ahorrar 150 euros en vente si realizamos el pedido mientras dure la oferta, ya que es une promoción valida hasta el próximo 29 de noviembre.

Por suerte, es un producto sobre el que Amazon ofrece la posibilidad de acogerse a su sistema de financiación, lo que permite pagar este portátil Lenovo en 24 meses cómodamente al 0% de interés. El plazo de entrega es de tan solo un día, mientras que los gastos de envío son totalmente gratuitement.