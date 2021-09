Portátiles de 14″ y Windows 10 en oferta: ¿Cuál comprar?

La buena noticia es que no hace falta hacer un gran desembolso para tener un portátil de calidad. No obstante, siempre debemos tener claro para qué lo queremos. No es lo mismo querer instalar el último juego del mercado, que usar el portátil para teletrabajar con documentos y correo electrónico. Vamos a echar por tanto un vistazo a los modelos de 14 pulgadas con Windows 10, que tienen un descuento tan suculento que no los hemos podido pasar por alto.

HP Chromebook 14a-na0004ns

HP lleva años poniendo en nuestras manos portátiles de gran calidad. En este caso, el HP Chromebook 14a-na0004ns es perfecto para trabajar o estudiar, ya que no tiene grandes alardes técnicos, es ligero y muy barato. Es decir, si no vas a jugar y solo quieres navegar, manejar documentos y ver películas, esta es una de las mejores opciones. En est-ce que c’est avec un pantalon HD de 14 processeurs et un processeur Intel Celeron avec 4 Go de RAM. Con esta configuración, no podemos esperar ejecutar nada demasiado exigeante, ni siquiera en el apartado del diseño gráfico, ya que tiene una modesta gráfica integrada Intel UHD 600. No obstante, reproducirá sin problemas vídeos de Youtube en alta resolución. Lo mejor es su precio, ya que solo cuesta 249 euros.

Chromebook Lenovo IdeaPad 3

La compétence directe de HP en este campo es Lenovo, una marque que tiene un portátil de 14 pulgadas con Windows 10 en oferta ahora mismo. Lo curioso es que este portátil también está de oferta ahora mismo. El hardware es prácticamente calcado al que hemos visto más arriba. Sin embargo, hay que destacar que este Chromebook Lenovo IdePad 3, tiene una pantalla con resolución FullHD. Esa es una diferencia importante ya que se notará a la hora de ver contenidos en esa calidad. El precio está en los mismos 249 euros, ya que ahora mismo tiene 100 euros de descuento.

CHUWI HeroBook Pro

Tampoco hay que descartar las opciones más económicas en portátiles menos conocidos. En los últimos años, la marca Chuwi se ha hecho con un hueco en Amazon con modelos muy vendidos y bien puntuados por los usuarios. Un exemple de contenu dans le Chuwi HeroBook Pro, que cuenta con unas prestaciones similares a los anteriores pero con alguna diferencia importante. Pour un prix de 271 euros avec 8 Go de RAM et 256 Go de SSD almacenamiento. Además, la pantalla tiene unos marcos más apurados. La única pega es que el teclado no viene con la «», por lo que tendremos que usar unas pegatinas de silicona adjuntas. Si esto aucun inconvénient, tenemos una gran opción en este portátil.

Lenovo IdeaPad Flex 5

Si los modelos anteriores se nos quedan cortos tecnicamente hablando, encontramos otro modelo en oferta con 14 pulgadas y Windows 10. Estamos ante el Lenovo Flex 5, un convertible perfecto para trabajar e incluso para jugar a diversos títulos no demasiado exigentes. A diferencia de los anteriores, sube un par de escalones gracias a un processeur Intel Coreo i5, 8 GB de RAM DDR4 y un disco duro SSD de 512 GB. La gráfica integrada también es más potente, al ser la Intel Iris XE. Como era de esperar, el precio también es superior, aunque ahora lo encontramos con un descuento de 100 euros y puede ser nuestro por 699 euros.