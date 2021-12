Portátiles MagicBook ultraligeros de Honor, el regalo perfecto para estas Navidades

Tendrás una experiencia de visión ultra amplia con una pantalon de 16,1 ». Tiene poco marco, oui ocupa el 90% del frontal con tan sólo 4.9mm de biseles, para garantizarte una experiencia única, junto con la función antirreflejo, pantalla Full HD FullView. El cuerpo del portátil es de aluminio con diseño aerodinámico y tan sólo 16,9mm de grosor, un dato important, ya que no te pesará nada lo lleves donde lo lleves.

Como decíamos, gracias al ADM de 6 núcleos et 12 hilos tendrás garantizada la potencia necesaria y más con los gráficos Intégrées AMD Radeon avec les programmes de déplacement podrás especializados como Photoshop ou Lightroom, entre beaucoup d’autres. Cuenta con un double ventilador de alto rendimiento para disipar todo ese calor que se produzca trabajando. Se le puede pedir algo más a un portátil?

Ahora en oferta su precio es de 699,99€, cuando su precio original es de 899,99€, una oferta perfecta para comprar el regalo de Navidad perfecto. Podrás acceder a la oferta desde el siguiente link.

X14 : rey de reyes

Nos encontramos a otro matagigantes, el X14. Si por algo destaca es por ser ultraligero y delgado gracias a su diseño en aluminio. Qué encontramos bajo el capó? Un processeur Intel Core i5-10210U de décima génération, listo para afrontar cualquier tarea y proceso que le propongas, sin sobrecalentamiento gracias a un ventilador de aspas ultrafinas que disipa todo el calor al que le sometan las aplicaciones. Asimismo, tiene 8 Go de RAM et 512 Go de almacenamiento ultrarrápido SSD.

Una de las ventajas de este portátil es que te asegura medio día de carga en tan sólo media hora gracias a un puerto USB tipo C que puede ofrecer una potencia del 70% de carga en tan solo una hora. Entre otras bondades, destaca por tener sensor de huellas dactilares para desbloquear, conectores USB tipo C, USB 3.0, 2.0, HDMI y Jack de 3.5.

En cuanto al precio, no dejes escapar a esta bestia, que baja de los 799€ à 729€ avec le motif de las Navidades. Podrás acceder a la oferta desde el siguiente link.

X15 : puissance contenue

Este X15 es un modèle plus comique que el X14, pero una opción más que interesante si no necesitas tanta potencia para tu día a día, y por supuesto, a un precio mucho plus accessible. En concret, este X15 monta un Intel Core i3-10110U también de 10ª generación, así como 8 Go de RAM et 256 Go de SSD. También es ultraligero y con batería de larga duración.

Al ser ultrafino, su peso es de tan solo 1.56kg y su grosor de 16.9mm. Además, mantén tus ojos cómodos después de jornadas de trabajo o entretenimiento con el modo descanso visual, los marcos ultra finos de 5.3mm harán que tengas una relación pantalla-cuerpo de más del 87%, lo que hace de este enátil anico ú calidad-diseño.

Hablando de precio, en concreto, este portátil bajará de los 649€ à 499€ par Navidad. Así que, si buscas algo contenido en rendimiento, calidad y precio, este X15 es perfecto para ti. Podrás acceder a la oferta desde el siguiente link.

No lo dudes más y adquiere uno de estos dispositivos en la web de Honor, ¡que las Navidades no son eternas, y estos descuentos son limitados!