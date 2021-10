portátiles muy ligeros en oferta

Tener un ordenador portátil siempre es una buena opción. Nos permite llevar de un lado a otro nuestras tareas del día a día ya seamos estudiantes o estemos trabajando. Además, siguen siendo un excelente centro de entretenimiento ya sea con contenidos multimedia in forma de videos o series o jugando al alguno de los títulos más populares del mercado. La buena noticia es que el diseño de los portátiles se ha estilizado mucho en los últimos años, hasta el punto de contar con opciones muy ligeras que no llegan a los dos kilos de peso.

Por tanto y si estás pensando cambiar de portátil, sigue leyendo por que estas ofertas te interesan. Hemos hecho una selección con algunos de los portátiles ultra-ligeros más interesantes que podemos comprar en estos momentsos. Por tanto, si llevas años con tu viejo portátil es posible que alucines con los ordenadores de menos de 2 kilos que tenemos en esta lista y que son una maravilla para tener sobre las piernas o transportar.

Chromebook Lenovo IdeaPad 3

Este portátil de Lenovo es una pluma con sus 1,4 kilos de peso. Además es un equipo perfecto para trabajar o estudiar ya que cuenta con el sistema operativo ChromeOS. Tiene rendimiento más que de sobra para navegar por la red, gestionar el correo, ver vídeos en 4K o editar documentos. Sur 14 processeurs avec résolution 4K et avec un processeur Intel Celeron N4020, 4 Go de RAM, 64 Go eMMC avec une puce graphique Intel UHD Graphics 600.

CHUWI GemiBook

Y si hablamos de plumas ojito a este ordenador de la marca china Chuwi, porque el GemiBook solo pesa 1,28 kilos y es uno de los portátiles más ligeros que podemos encontrar a un precio rompedor. Dans ce cas, vous disposez d’un ordinateur portable de 13 processeurs 2K avec processeur Intel Celeron J4125 doté d’un ordinateur portable 2,7 Ghz, d’un disque dur de 8 Go de RAM et de 256 Go de disque SSD. El portátil tiene todo tipo de conexione en el apartado de diseño es muy atractivo y apura mucho los marcos de la pantalla.

ASUS VivoBook S14

Subimos un escalón en el apartado técnico pero no en el peso, ya que este portátil de Asus pesa solo 1,4 kg lo cual lo hace enormemente ligero. Este Asus Vivobook S14 es un portátil fino y ligero que présume de bordes cortados con diamante y acabados texturizados, y está available in cuatro colores. Tiene una pantalla FullHD de 14 pulgadas y en su interior encontramos un processeur Intel Core i5-1135G7 juto a 8GB RAM y 512GB SSD, así como una graphique Iris Xe Graphics, Windows 10.

Ordinateur portable Microsoft Surface Go

Este portátil de Microsoft rompe les moules contre 1,1 kilos de peso lo que lo convierte en uno de los más ligeros del mercado. Esto es en parte gracias a su pantalla de 12.4 pulgadas lo que lo hace muy compacto y perfecto para llevar a cualquier parte. Además, tiene puissance de sobra avec processeur Intel Core i5-1035G1 avec 8 Go de RAM et 128 Go SSD. En el apartado graphique est à respaldado por Intel Graphics y viene con Windows 10.

Xiaomi RedmiBook 14

Solo 1.5kg envisage un este ordenador portátil de Xiaomi y que lleva la etiqueta de la sub-marca Redmi. Estamos ante un equipo muy ligero y elegante, pero también muy potente. Avec un écran FullHD de 14 processeurs et un processeur Ryzen 5 3500U avec 8 Go de RAM et 512 Go de SSD. Su gráfica es una Radeon Vega 8 por lo que podremos jugar de forma fluida a muchos títulos triple A.