Porte | Accord entre Cristiano Ronaldo et la Juventus, sous enquête

01/12/2021 à 19:44 CET

L’accord de Cristiano Ronaldo avec la Juventus fait l’objet d’une enquête par le ministère public de Turin, comme avancé par le journal italien ‘Il Corriere dello Sport’. Les autorités italiennes enquêtent sur un document présumé signé par Cristiano Ronaldo et la Juventus lors de la pause football en Italie, entre mars et juin de l’année dernière, en raison du confinement causé par la pandémie Covid 19.

Le journal italien rapporte qu’à cette époque, toute l’équipe de la Juventus et l’équipe technique du club ils ont renoncé à leurs salaires pendant la pause du championnat. Cependant, l’international portugais, désormais en Manchester United, aurait passé un contrat avec les chefs d’équipe avec lesquels le La Juventus a promis de payer 10,3 millions d’euros propres à Cristiano Ronaldo, dès la fin du confinement dans le pays transalpin. Le montant se référait aux salaires entre juin et mars et correspondait à la partie proportionnelle de ce que les Portugais gagnaient chaque année à la Juventus : un total de 31 millions propres.

L’enquête, qui se déroule dans une macro-recherche, a commencé après des écoutes téléphoniques entre Federico Cherubini, le directeur général du club et l’avocat de la Juventus, César Gabasio, dans lequel ils discutaient d’un document sur Ronaldo « qui n’aurait jamais dû exister ». Lors des perquisitions dans les locaux du club, vendredi dernier, pourtant, aucun contrat trouvé Par cette situation.