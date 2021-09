Porte fermée au renouvellement d’Aday

in

14/09/2021 à 22:14 CEST

Carles Rosell

Le vendredi dernier, Michel Sanchez Il a précisé: “Il a été un joueur très important pour Gérone. Je ne sais pas s’il aura un avenir ici plus tard, mais nous ne sommes pas en mesure de faire d’autres incorporations.” S’il y avait encore une mince chance que Aday Benitez rénové à Montilivi, il a été enterré. Celui de Sentmenat sait de première main qu’il n’a pas sa place dans l’effectif et que le club ne lui proposera pas de continuer malgré sa volonté de rester même avec le salaire minimum.

C’est ainsi qu’il était clair pour lui après une rencontre ce lundi avec le directeur sportif du club, Prison de Quique. Durant cet été Un jour Il a attendu une proposition de Gérone qui n’est pas arrivée, rejetant d’autres offres comme celle de Sabadell. Vous êtes maintenant sans équipement.

Sur le point d’avoir 34 ans, il a ainsi fermé son étape de Montilivi d’une étrange manière. Fini les 199 matchs avec le maillot de Gérone, le club qui a changé sa vie lorsque l’été 2014 l’a rejoint après une année irrégulière à Tenerife. Depuis, d’abord comme ailier ou derrière la pointe ; plus tard comme voie et plus tard comme côté, Un jour il a été vidé sur le terrain chaque fois que les blessures l’ont permis. Un engagement maximal envers l’entité qui s’est multiplié à l’été 2019 après la relégation en deuxième division, lorsqu’il a décidé de rester.

Il a déjà le “non” de Gérone, qui n’a pas encore communiqué que Un jour a cessé d’appartenir au personnel. Il faudra voir si dans les prochains jours le club officialise les adieux du joueur ou organise une sorte d’hommage.