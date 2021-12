Porte-parole : 8 ouvriers d’usine morts, 8 disparus à cause d’une tornade

Les travailleurs de l’équipe de nuit de Mayfield Consumer Products étaient au milieu de la ruée des Fêtes, en train d’éteindre des bougies, lorsqu’une tornade s’est abattue sur l’usine et le mot est sorti : « Canard et couvrez-vous ».

Autumn Kirks a retiré ses lunettes de sécurité et s’est réfugiée, jetant de côté des seaux de cire et de parfum pour faire de la place. Elle détourna le regard de son petit-ami, Lannis Ward, et quand elle se retourna, il était parti.

Le gouverneur Andy Beshear a d’abord déclaré samedi que seulement 40 des 110 personnes qui travaillaient dans l’usine à l’époque ont été sauvées, et que « ce sera un miracle si quelqu’un d’autre y est retrouvé vivant ». Mais dimanche, la société de bougies a déclaré que si huit avaient été confirmés morts et huit étaient toujours portés disparus, plus de 90 autres avaient été localisés.

TORNADES SLAM MIDWEST, SUD; DES DOUZAINES CRAIGNENT LA MORT : MISES À JOUR EN DIRECT

Des dizaines de personnes dans plusieurs comtés du Kentucky seraient toujours mortes dans les tempêtes, mais Beshear, après avoir déclaré dimanche matin que le bilan de l’État pourrait dépasser 100, a déclaré cet après-midi qu’il pourrait être aussi bas que 50.

« Nous prions pour que les estimations initiales de ceux que nous avons perdus soient peut-être erronées. Si tel est le cas, ce sera plutôt merveilleux », a déclaré le gouverneur.

Sur cette photo aérienne, la destruction d’une tornade récente est vue dans le centre-ville de Mayfield, dans le Kentucky, le dimanche 12 décembre 2021. (AP Photo/Gerald Herbert) (AP Photo/Gerald Herbert)

Le Kentucky a été de loin l’État le plus touché dans un essaim inhabituel de tornades à la mi-décembre dans le Midwest et le Sud qui a rasé des communautés entières et fait au moins 14 morts dans quatre autres États.

À l’usine de bougies, les sauveteurs ont dû ramper sur les morts pour atteindre les vivants sur une scène de catastrophe qui sentait la bougie parfumée.

Mais au moment où les fidèles se sont réunis dimanche matin pour prier pour les perdus, plus de 24 heures s’étaient écoulées depuis que quelqu’un avait été retrouvé vivant dans l’épave. Au lieu de cela, les équipages ont récupéré des morceaux de vie de personnes – un sac à dos, une paire de chaussures et un téléphone portable avec 27 messages manqués faisaient partie des articles.

LE PROPRIÉTAIRE DE L’USINE DE KENTUCKY CANDLE PARLE DE LA MISSION DE SAUVETAGE DE LA FEMA APRÈS DES TORNADES DÉVASTANTES

Des couches d’acier et des voitures de 15 pieds de profondeur se trouvaient au-dessus de ce qui servait au toit de l’usine, a déclaré le gouverneur.

« Nous allons pleurer ensemble, nous allons creuser et nettoyer ensemble, et nous reconstruirons et avancerons ensemble. Nous allons surmonter cela », a déclaré Beshear. « Nous allons traverser cela ensemble, parce que c’est ce que nous faisons. »

Le Dr Milton West, ministre principal de la First Christian Church, parle des dommages causés à l’église et des plans de rétablissement après qu’un service en plein air a eu lieu le dimanche 12 décembre 2021 à Mayfield, Ky. (AP Photo/Mark Humphrey ) (AP Photo/Mark Humphrey)

Quatre tornades ont frappé l’État au total, dont une avec un trajet extraordinairement long d’environ 200 miles (322 kilomètres), ont annoncé les autorités. L’épidémie était d’autant plus remarquable qu’elle est survenue à une période de l’année où le froid limite normalement les tornades.

Le coroner du comté de Warren, Kevin Kirby, a déclaré que le nombre de morts des tempêtes dans les environs de Bowling Green avait augmenté de un dimanche à 12.

« J’ai des villes qui sont parties, qui sont juste, je veux dire parties. La ville natale de mon père – la moitié n’est pas debout », a déclaré Breshear à propos de Dawson Springs.

LE NOMBRE DE MORT DE LA TORNADE DU KENTUCKY MONTE À PLUS DE 80, Y COMPRIS LES ENFANTS, GOV. BESHEAR DIT

Il a déclaré qu’il était hors de question de faire du porte-à-porte à la recherche de victimes dans les zones les plus touchées : « Il n’y a pas de portes ».

« Nous allons avoir plus de 1 000 maisons qui ont disparu, viennent de disparaître », a déclaré le gouverneur.

Sur cette photo aérienne, une usine effondrée et ses environs sont vues à Mayfield, Ky., le dimanche 12 décembre 2021. (AP Photo/Gerald Herbert) (AP Photo/Gerald Herbert)

Avec des températures élevées l’après-midi prévues seulement dans les années 40, des dizaines de milliers de personnes étaient sans électricité. Environ 300 membres de la Garde nationale sont allés de maison en maison, vérifiant les gens et aidant à enlever les débris. Des chiens cadavres ont recherché des victimes.

Kirks a déclaré qu’elle et son petit ami étaient à environ 10 pieds l’un de l’autre dans un couloir lorsque quelqu’un a dit de se mettre à couvert. Soudain, elle a vu le ciel et les éclairs là où se trouvait un mur et Ward avait disparu.

« Je me souviens de l’avoir détourné des yeux pendant une seconde, puis il est parti », a-t-elle déclaré.

GOUVERNEMENT DU KENTUCKY. BESHEAR DÉCLARE L’ÉTAT D’URGENCE APRÈS UNE TORNADE MORTELLE, DEMANDE À BIDEN DE L’AIDE

Plus tard, elle a appris la terrible nouvelle – que Ward avait été tué dans la tempête.

Les vestiges de l’église baptiste primitive de Dawson Springs après une tornade à Dawson Springs, dans le Kentucky, le dimanche 12 décembre 2021. (AP Photo/Michael Clubb) (AP Photo/Michael Clubb)

« C’était indescriptible », a déclaré le pasteur Joel Cauley à propos de la scène de la catastrophe. « C’était presque comme si vous étiez dans une zone crépusculaire. Vous pouviez sentir l’arôme des bougies et vous pouviez entendre les appels des gens à l’aide. Les odeurs de bougie et toutes les sirènes ne sont pas quelque chose que je m’attendais à ressentir en même temps. «

L’épidémie a également tué au moins six personnes dans l’Illinois, où un centre de distribution d’Amazon à Edwardsville a été touché ; quatre au Tennessee ; deux en Arkansas, où une maison de retraite a été détruite et le gouverneur a déclaré que les travailleurs protégeaient les résidents avec leur propre corps ; et deux dans le Missouri.

Une voiture se trouve parmi les restes d’une maison détruite après une tornade à Dawson Springs, dans le Kentucky, le dimanche 12 décembre 2021. (AP Photo/Michael Clubb)

Des débris de bâtiments détruits et d’arbres déchiquetés ont recouvert le sol de Mayfield, une ville d’environ 10 000 habitants dans l’ouest du Kentucky. Des tôles tordues, des lignes électriques tombées et des véhicules accidentés bordaient les rues. Des vitres ont été soufflées et des toits ont été arrachés des bâtiments encore debout.

Dans l’ombre de leurs sanctuaires religieux chiffonnés, deux congrégations de Mayfield se sont réunies dimanche pour prier pour ceux qui étaient perdus. Des membres de la First Christian Church et de la First Presbyterian Church se sont rencontrés sur un parking entouré de décombres, de tas de briques brisées et de métal.

« Notre petite ville ne sera plus jamais la même, mais nous sommes résilients », a déclaré Laura McClendon. « Nous y arriverons, mais cela va prendre beaucoup de temps. »