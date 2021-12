Porte-parole du Real Madrid : « Ce qui s’est passé avec le tirage au sort de la Ligue des champions était terrible »

Le porte-parole du Real Madrid, Emilio Butragueño, s’est entretenu avec Real Madrid TV après le tirage au sort des huitièmes de finale de l’UEFA Champions League, qui a fini par être un sujet controversé après l’annulation du premier tirage.

Le Real Madrid devait affronter Benfica, mais le système de l’UEFA a échoué et le reste du tirage a été affecté. L’UEFA aurait pu décider de refaire le tirage au sort mais garder le match nul du Real Madrid contre Benfica, mais finalement, ils ont refait tout le processus et Los Blancos affronteront le Paris Saint-Germain en huitièmes de finale.

« C’était surprenant, terrible et difficile à comprendre, compte tenu des millions de fans attentifs au tirage au sort et aussi du monde du sport », a-t-il déclaré lorsqu’on l’a interrogé sur la controverse.

Butragueño a ensuite poursuivi et prévisualisé le choc contre le PSG.

«Nous affrontons cette égalité avec enthousiasme et sachant que cette compétition signifie pour notre club et nos fans. Nous sommes également conscients du fait que nous affrontons un adversaire coriace avec de nombreux joueurs de qualité, mais nous sommes confiants de terminer deux grands matches et nous espérons être dans le tirage au sort des quarts de finale », a conclu Butragueño.