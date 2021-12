Portée de la crise du jeu et résultats des Washington Wizards

Le début était si splendide et excitant qu’il peut devenir un simple mirage. C’est la grande peur qui survole l’esprit des fans de Les sorciers de Washington à voir comment son équipe perd la corde au classement et la solvabilité qu’il a transmise lors des premiers matchs est clairement diluée. Il y a une bonne équipe, des pièces intéressantes ont été ajoutées et le transfert de Westbrook est toujours perçu comme une libération, mais le rêve de pouvoir être parmi les meilleurs de la Conférence Est, voire autre chose, semble s’estomper ces dernières semaines. .quand Bradley Beal Vous ne trouvez pas un groupe qui vous couvrira avec la même efficacité.

Et est-ce Spencer Dinwiddie ses performances ont fortement baissé après un début de saison bien meilleur que ce à quoi on pourrait s’attendre d’un joueur gravement blessé. La circulation du ballon a souffert, les équipes secondaires ont baissé leurs prestations et la défense a perdu de sa force. L’énorme concurrence à l’Est fait que tout revers peut être mortel et les capitalistes ont vu comment les 10 défaites lors des 15 derniers matchs les ont relégués à la septième place, étant terriblement menacés par des équipes à tendance haussière, comme les Boston Celtics ou Atlanta. Hawks, qui devrait commencer à gagner des matchs régulièrement et à grimper des positions.

Les sorciers ont commencé 10-3. Ils sont 5-10 depuis. pic.twitter.com/hNY84LIiLw – StatMuse (@statmuse) 14 décembre 2021

Cela semble compliqué de penser que sorciers de Washington il a de grandes chances de terminer parmi les huit premiers de la conférence. Ils semblent avoir quatre équipes d’avance sur les autres, tandis que les Clevelans Cavaliers continuent de livrer de bons sentiments. Si vous ajoutez à cela la capacité de survie dont font preuve les Philadelphia 76ers, le potentiel d’équipes comme les Hornets, les Raptors et les Pacers, ainsi que la possibilité remarquable que les Celtics et les Hawks progressent, seul un miracle permettrait aux capitalistes de s’assurer une place. entre les 8 meilleurs, bien qu’ils devraient être éligibles pour le play-in. Ils devront retrouver le niveau de jeu qu’ils ont montré dans la première partie du championnat.