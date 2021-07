Portefeuille CASETiFY MagSafe : forme et fonction abordables

in

Le portefeuille MagSafe d’Apple est entré l’année dernière comme l’un des accessoires les plus excitants de l’iPhone 12, mais était bien sûr associé à un prix supérieur. Les gens de CASETiFY cherchent maintenant à offrir une grande partie du même facteur de forme, mais avec une construction en similicuir qui ne lésine pas sur la qualité. Maintenant, nous examinons concrètement le nouvel accessoire pour voir si les compromis valent le prix plus abordable. Rendez-vous ci-dessous pour tous les détails sur le portefeuille CASETiFY MagSafe dans notre dernière revue Testé avec 9to5Toys.

Pratique avec le portefeuille CASETiFY MagSafe

En tant que l’un des premiers accessoires MagSafe de la marque, le nouveau portefeuille CASETiFY arrive avec une construction en similicuir composée à 50 % de matériaux recyclés. Il s’enclenchera magnétiquement directement à l’arrière de votre appareil de la série iPhone 12 et arrivera avec de la place pour deux cartes d’identité ou bancaires. Vous aurez également le choix entre trois styles différents, dont un noir, un latte et un rose clair.

CASETiFY est également connu pour la personnalisation de sa gamme d’étuis, et ces mêmes façons de personnaliser votre accessoire se retrouvent également dans son nouveau portefeuille MagSafe. L’essentiel est que vous puissiez ajouter du texte dans une variété de couleurs ou de polices, ce qui vous permet d’ajouter votre nom, des initiales ou vraiment tout ce à quoi vous pouvez penser.

Entrer avec un 40 $ étiquette de prix, le portefeuille CASETiFY MagSafe est proposé à un prix plus abordable que la version interne d’Apple. Mais les compromis valent-ils les économies ? C’est ce que nous plongeons pour vérifier.

Voici un aperçu des spécifications :

Notre bouclier intégré protège les cartes de crédit de tout dommage magnétique. De plus, les boîtiers sont résistants à la RFID. Prenez ça, pirates. Notre design fin et élégant permet de glisser facilement l’étui dans votre poche. Peut contenir jusqu’à deux cartes à la fois.Nos produits sont fabriqués avec des matériaux recyclés et imprimés avec de l’encre écologique. Nous utilisons également des emballages 100% recyclables.

Prise de 9to5Toys

Après avoir testé sans doute le portefeuille MagSafe pour iPhone 12 le plus volumineux du marché avec le Twelve South BookBook, je suis ensuite passé au SurfacePad plus élégant de la marque. Pour terminer le voyage d’épais à mince, je vérifie maintenant un accessoire à l’autre extrémité du spectre, le portefeuille MagSafe de CASETiFY, pour voir si un design léger est vraiment tout ce qu’il est censé être.

Et le long et le court de celui-ci est, absolument. Maintenant, cela ne veut pas dire que je préfère finalement la conception encliquetable au folio du SurfacePad, mais l’option de CASETiFY présente de nombreux avantages pour ceux qui trouvent que ce facteur de forme est le bon choix.

L’une des choses qui m’a le plus surpris ici était à quel point la force des aimants intégrés était bonne. La plupart des accessoires MagSafe tiers ont la réputation de ne pas être aussi bons que les offres internes. C’est ce que j’ai trouvé vrai dans les précédents tests de Tested with 9to5Toys, et quelque chose que je m’attendais à voir encore une fois. Mais pour défier la tendance, CASETiFY a livré un accessoire MagSafe qui est tout aussi fiable pour rester en place que vous l’attendriez d’une solution de marque Apple. Ce qui, étant donné que l’accessoire contiendra probablement des pièces d’identité ou des cartes de crédit, est un très gros problème.

Bien qu’il soit plus abordable que l’offre propriétaire d’Apple, le portefeuille CASETiFY MagSafe parvient à offrir une version assez premium. Tout a une sensation solide, et les coutures autour du bord ajoutent certainement une belle touche à la forme. Bien sûr, ce n’est pas du cuir, mais la qualité est tout de même assez élevée.

Dans le même ordre d’idées, le fait qu’il ne soit pas en cuir pourrait très bien être l’un des principaux arguments de vente du portefeuille CASETiFY MagSafe. S’appuyer sur des matériaux recyclés va certainement être un avantage pour beaucoup, et le fait que cela ne soit pas une dégradation de la qualité est assez louable.

Tout cela pour dire que vous obtenez un package assez convaincant avec les dernières nouveautés de CASETiFY, même sans utiliser l’offre de première partie. Et malgré un prix nettement plus abordable que la version d’Apple, il offre toujours une grande partie de la forme et de la fonction premium attendues.

