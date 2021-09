Portefeuille Chivo plus utilisé que n’importe quelle banque salvadorienne

in

Un tiers des habitants de Salvador utilisent désormais le portefeuille Chivo. Plus de Salvadoriens utilisent désormais Bitcoin que les banques.

Le président d’El Salvador, Nayib Bukele, a révélé que 2,1 millions de Salvadoriens utilisent activement le portefeuille Chivo soutenu par l’État.

Le président a annoncé via un tweet sur sa page Twitter vérifiée trois semaines seulement après l’entrée en vigueur de la loi Bitcoin.

Son tweet révèle qu’un tiers des Salvadoriens ont déjà adopté le Bitcoin dans le pays, selon les données de la Banque mondiale, qui évaluent sa population à 6,45 millions de personnes.

2,1 millions de Salvadoriens UTILISENT ACTIVEMENT @chivowallet (pas de téléchargements). Chivo n’est pas une banque, mais en moins de 3 semaines, elle compte désormais plus d’utilisateurs que n’importe quelle banque au Salvador et évolue rapidement pour avoir plus d’utilisateurs que TOUTES LES BANQUES AU SALVADOR réunies. C’est sauvage ! #Bitcoin🇸🇻 – Nayib Bukele 🇸🇻 (@nayibbukele) 25 septembre 2021

En si peu de temps (trois semaines), la loi Bitcoin a inclus financièrement environ 32,5% de la population salvadorienne. C’est parce que le pays a environ 70 pour cent de ses résidents non bancarisés.

Le président a noté que les utilisateurs de Bitcoin dans le pays sont désormais plus que les clients de n’importe quelle banque au Salvador et qu’ils évoluent rapidement pour avoir plus d’utilisateurs que toutes les banques du Salvador réunies.

Application Portefeuille El Salvador Chivo

Le gouvernement du pays d’Amérique centrale a lancé le portefeuille Chivo le jour où El Salvador a officiellement reconnu Bitcoin comme monnaie légale.

Cette décision a été une réalisation historique dans le pays, car elle a suscité des éloges de différents coins du pays et de l’étranger.

Cependant, la loi Bitcoin et le lancement de l’application de portefeuille Chivo ont également suscité des critiques du gouvernement de la part des habitants et des groupes d’El Salvador.

Le portefeuille Chivo permet aux particuliers et aux entreprises d’envoyer et de recevoir des paiements en Bitcoin ou en dollars de n’importe où dans le monde, en intégrant la vitesse du réseau Lightning.

Pour s’assurer que de nombreux Salvadoriens téléchargent le portefeuille Chivo, le gouvernement a largué 30 $ BTC sur le compte de chaque nouvel utilisateur.

La mise à jour du président Bukele sur la façon dont le portefeuille a été téléchargé indique que la loi Bitcoin a reçu un accueil favorable à travers le pays, même si de nombreux Salvadoriens n’ont aucune idée de ce qu’est Bitcoin et protestent et critiquent qui ont secoué le pays contre la loi Bitcoin.

