Portefeuille d’investissement: qu’est-ce que c’est et comment construire un portefeuille d’investissement?

Contrairement à la croyance populaire, les portefeuilles d’investissement n’ont pas besoin d’être une chose compliquée. Si ses objectifs financiers sont clairs, il est possible de se constituer un portefeuille simple et efficace. Chaque industrie a son propre jargon et l’investissement n’est pas différent. Dans le monde financier, le portefeuille d’investissement désigne le total des actifs investis d’un investisseur.

Si vous commencez à investir pour la première fois, le portefeuille de placements à terme peut sembler intimidant. Cependant, avec peu d’efforts et des conseils appropriés, l’ensemble du processus peut être simplifié. Avec les bons conseils du conseiller financier, l’ensemble du processus d’investissement peut devenir un jeu d’enfant.

Qu’est-ce qu’un portefeuille d’investissement? Pour définir au sens large, un portefeuille d’investissement est la collection d’actifs qu’un investisseur pourrait posséder. Il comprend les actions, les obligations, l’immobilier, l’or, etc. Le portefeuille d’investissement classe les actifs d’investissement sous un même toit.

Par exemple, un investisseur peut avoir des économies régulières dans un fonds de prévoyance, à part cela, il peut avoir des investissements dans des fonds communs de placement. Ces comptes doivent être examinés collectivement lors de la prise de décisions d’investissement.

La meilleure façon de gérer efficacement un portefeuille de placements est de confier sa gestion à un conseiller financier professionnel.

De nombreuses personnes investissent au hasard. Ils n’ont pas d’objectifs d’investissement clairs. C’est faux. Il faut tenir compte de sa tolérance au risque lors de la construction de son portefeuille. Pour de nombreuses personnes, la tolérance au risque est un concept étranger, mais les conseillers financiers professionnels la considèrent comme un facteur important pour peser les décisions d’investissement. La tolérance au risque aide l’investisseur à évaluer sa capacité à gérer la volatilité. Par exemple, si l’on investit pour la retraite, il n’est pas logique de réagir à la volatilité. Les marchés peuvent être témoins de fluctuations sauvages à court terme, mais à long terme, les gains et les pertes sont compensés.

Une fois le risque identifié, l’étape suivante consiste à identifier les investissements. Pour quelqu’un qui a son objectif dans cinq ans, il est logique d’investir dans des fonds de dette en raison de la stabilité des rendements. De même, une personne jeune peut choisir d’investir dans des actifs plus risqués comme des fonds d’actions purs.

Lors de la constitution d’un portefeuille d’investissement, il est important de suivre la répartition des actifs. De nombreux investisseurs, dans leur enthousiasme, investissent tout dans des actifs à court terme et paniquent pendant la volatilité. Il est essentiel de déterminer le montant à investir dans chaque classe d’actifs afin de conserver la tranquillité d’esprit. Chaque investissement doit être fait après avoir soigneusement analysé ses objectifs financiers.

Les portefeuilles de placement peuvent être agressifs, conservateurs ou un mélange des deux. Il ne suffit pas de créer un portefeuille d’investissement. Il est important de le rééquilibrer à intervalles réguliers. La forte hausse ou baisse des prix des actifs peut perturber la part de votre portefeuille. La plupart des conseillers financiers préconisent un rééquilibrage du portefeuille tous les six mois ou au moins une fois par an. Par exemple, si vous avez décidé d’allouer 60% aux fonds d’actions, et si les marchés augmentent de 5%, il est logique de céder une partie de vos avoirs et de passer à la dette ou aux fonds internationaux. Cela garantit que le portefeuille ne dépend pas excessivement d’une seule classe d’actifs.

Enfin, bien que la construction d’un portefeuille d’investissement ne soit pas une science fusée, il est toujours conseillé de demander conseil à un conseiller financier qualifié pour éviter la frustration plus tard.

(Par Abhinav Angirish, fondateur, Investonline.in)

