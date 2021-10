Portefeuille en cuir Apple MagSafe avec Find My sees first discount

Toutes les meilleures offres d’aujourd’hui sont maintenant disponibles et mises en vedette par le nouveau portefeuille en cuir MagSafe d’Apple avec Find My at 50 $. C’est aux côtés d’une nouvelle vente flash Bose et du Logitech MX Master 3 pour Mac à 80 $. Faites le saut pour tout cela et plus encore dans la dernière pause déjeuner de 9to5Toys.

Le nouveau portefeuille en cuir MagSafe d’Apple avec Find My en vente pour la première fois

AT&T propose désormais le nouveau portefeuille en cuir Apple MagSafe avec Find My for 50 $. Marquant le tout premier rabais que nous ayons vu, vous envisagez une économie de 15 % par rapport au prix habituel de 59 $ et un nouveau plus bas historique. Venant d’être rafraîchie pour accompagner l’iPhone 13, cette nouvelle version du portefeuille MagSafe d’Apple arbore la même construction en cuir qu’auparavant, mais avec de nouvelles astuces. Il y a toujours le même design magnétique qui s’enclenchera à l’arrière de votre appareil, mais maintenant le portefeuille prend en charge le réseau Find My d’Apple, vous pouvez donc toujours localiser votre portefeuille en un clin d’œil. Plongez dans notre examen du nouveau modèle.

Économisez sur les écouteurs Bose ANC et plus encore

Aujourd’hui, Bose lance un nouvel événement d’économies d’automne de 48 heures avec les meilleurs prix de l’année sur sa gamme d’écouteurs, d’écouteurs, de lunettes de soleil intelligentes et plus encore. Notre premier choix est les écouteurs Bose QuietComfort ANC pour 199 $ chez Amazon et Bose. Non seulement cette offre est un nouveau plus bas historique, mais les économies de 80 $ par rapport au prix habituel de 279 $ sont l’une des toutes premières réductions à ce jour et dépassent notre mention précédente de 52 $.

Lancés en septembre dernier, les écouteurs Bose QuietComfort prennent en charge les AirPods Pro avec des fonctions de suppression active du bruit et jusqu’à 18 heures de lecture avec l’étui de charge inclus. Vous recherchez également un indice de résistance à l’eau IPX4, permettant aux écouteurs de vous accompagner lors de vos entraînements et de vos courses.

Logitech MX Master 3 pour Mac tombe à 80 $

Staples propose actuellement des remises sur une sélection de périphériques Logitech MX Mac et PC, avec la souris sans fil avancée MX Master 3 pour Mac en tête d’affiche de la sélection à 80 $. En atteignant normalement 100 $, vous envisagez une économie de 20 %, un niveau égal au plus bas historique, et ce n’est que la deuxième fois que nous avons vu ce prix jusqu’à présent.

Conçue pour les Mac, cette version de la souris Logitech MX Master 3 Advanced s’associe à votre machine via Bluetooth et offre une autonomie de 70 heures. Outre le chargement USB-C, il est à la hauteur de la popularité de la gamme MX Master avec un défilement MagSpeed ​​« ultrarapide », des personnalisations spécifiques à l’application, un contrôle multi-ordinateurs Flow et bien plus encore. Plongez dans notre examen pratique.

Les meilleures offres d’échange

garde également un œil sur toutes les meilleures offres d'échange sur iPhone, iPad, MacBook, Apple Watch et plus chaque mois.

