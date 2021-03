Portefeuille Ethereum populaire, MetaMask, déploie la fonction d’échange de jetons V2 pour les smartphones

MetaMask a enfin déployé la fonctionnalité d’échange de jetons pour les utilisateurs de téléphones iOS et Android.

La société a déclaré que les utilisateurs peuvent désormais échanger des jetons dans leurs portefeuilles mobiles à l’aide de la fonction Swaps.

Les échanges de jetons MetaMask sont réalisés avec une combinaison de données provenant de teneurs de marché automatisés et professionnels et d’échanges décentralisés individuels (DEX).

La fonction Swap comprend une protection contre le glissement, moins d’appels et des frais d’essence réduits. Sur son site Web, MetaMask a déclaré:

«Au lieu de rechercher les meilleurs prix entre les DEX, MetaMask regroupe ces informations dans une interface conviviale afin que les utilisateurs aient accès à la plus grande liquidité, au plus grand choix de jetons et aux prix les plus compétitifs. La version mobile de Swaps est livrée avec les mêmes frais de 0,875% que la version de bureau, qui est automatiquement prise en compte dans chaque devis. »