Portefeuille MagSafe avec Find My en vente pour 50 $ pour une durée limitée

Toutes les meilleures offres d’aujourd’hui sont mises en avant par le meilleur prix à ce jour sur le portefeuille MagSafe d’Apple avec Find My sur 50 $. C’est à côté 106 $ d’économies sur le dernier Magic Keyboard et une série de plus bas historiques sur les téléviseurs 2021 The Frame 4K AirPlay 2 de Samsung. Faites le saut pour tout cela et plus encore dans la dernière pause déjeuner de 9to5Toys.

Aujourd’hui est le dernier jour pour économiser sur le portefeuille MagSafe d’Apple avec Find My

AT&T propose désormais le nouveau portefeuille en cuir Apple MagSafe avec Find My for 50 $. Marquant la toute première remise que nous avons vue, vous envisagez une économie de 15 % par rapport au prix habituel de 59 $ et un nouveau plus bas historique. Venant d’être rafraîchie pour accompagner l’iPhone 13, cette nouvelle version du portefeuille MagSafe d’Apple arbore la même construction en cuir qu’auparavant, mais avec de nouvelles astuces. Il existe toujours le même design magnétique qui s’enclenchera à l’arrière de votre appareil, mais il inclut désormais la prise en charge du réseau Find My d’Apple afin que vous puissiez toujours localiser votre portefeuille en un clin d’œil. Plongez dans notre examen du nouveau modèle.

Le dernier Magic Keyboard d’Apple pour iPad Pro 12,9 pouces M1 maintenant 243 $

Walmart propose actuellement le dernier clavier Apple Magic Keyboard pour iPad Pro 12,9 pouces à 243 $. En baisse de 349 $, vous envisagez un nouveau plus bas historique qui est de 82 $ sous le plus bas historique d’Amazon actuel et une énorme réduction de 106 $ sur le prix catalogue.

Rafraîchi pour accompagner les iPad Pros M1 lancés plus tôt dans l’année, le dernier Magic Keyboard d’Apple a un design peaufiné pour s’adapter aux tablettes plus épaisses. Mis à part ces petits ajustements, vous regardez toujours la même expérience bien-aimée, qui offre une conception unique à charnière flottante et un clavier rétro-éclairé avec un trackpad intégré. Il existe également une prise en charge de Smart Connector et un port USB-C pour la charge directe. Regardez de plus près dans notre examen pratique.

Les téléviseurs 2021 The Frame 4K AirPlay 2 de Samsung atteignent de nouveaux plus bas historiques

Amazon réduit désormais toute la gamme de téléviseurs intelligents 2021 The Frame 4K AirPlay 2 de Samsung à de nouveaux plus bas historiques avec le modèle 65 pouces à 1 498 $. Atteignant normalement 1 998 $, vous recherchez le meilleur prix à ce jour avec 500 $ d’économies attachées tout en battant notre précédente mention Prime Day de 100 $.

En tant que dernière version du téléviseur 4K unique de Samsung, le tout nouveau cadre arrive avec tous les éléments de conception attendus qui lui permettent d’être à la hauteur de son nom. Fini les cadres en plastique noir que vous trouverez sur d’autres téléviseurs, à la place il y a une forme enveloppée de bois qui donne l’apparence d’un cadre photo. Un mode galerie d’art intégré aide à vendre cette esthétique et s’associe avec des inclusions d’AirPlay 2, quatre entrées HDMI et une grande intégration de service de streaming intelligent. Plongez dans notre couverture d’annonces.

Les meilleures offres d’échange

. garde également un œil sur toutes les meilleures offres d’échange sur iPhone, iPad, MacBook, Apple Watch et plus chaque mois. Assurez-vous de consulter les meilleures offres d’échange de ce mois-ci lorsque vous décidez qu’il est temps de mettre à niveau votre appareil. Ou rendez-vous directement chez notre partenaire de reprise si vous souhaitez recycler, échanger ou vendre vos appareils usagés contre de l’argent et prendre en charge . en cours de route !

Abonnez-vous à la chaîne YouTube de 9to5Toys pour toutes les dernières vidéos, critiques et plus encore !

Revue Epos H6Pro : Casque de jeu filaire haut de gamme avec des détails incroyables [Video]

Examen Abode Cam 2: Comment se compare-t-il à Wyze Cam v3? [Video]

Pratique : édition Battlefield 2042 de WD Black SN750 SE + premières impressions de la bêta ouverte [Video]

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :