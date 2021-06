Portefeuille pour AirTags – Examen Snapback Slim Air

Les AirTags sont là et le marché des accessoires autour du nouvel objet tracker se développe rapidement. Bien qu’il existe de nombreux porte-clés, étuis et autres options similaires pour attacher un AirTag à des objets, nous n’avons pas vu autant de portefeuilles compatibles avec celui-ci. Avec un design super minimal, le portefeuille Snapback Slim Air pour AirTags a attiré notre attention, voici notre avis.

Le portefeuille en cuir MagSafe d’Apple pour iPhone 12 (examiné) est un excellent moyen d’apporter la commodité et la fonctionnalité de suivi Find My, mais il présente des inconvénients notables. Il ne convient qu’à environ 3 cartes, n’est pas vraiment idéal pour transporter de l’argent, vous perdez le suivi de localisation s’il n’est pas connecté à votre iPhone, et oh oui, vous avez besoin d’un iPhone 12.

L’ajout d’un AirTag à un portefeuille supprime ces contraintes et ouvre beaucoup de flexibilité. L’une des entreprises qui se lancent dans le mix est Snapback et elle possède un portefeuille AirTag minimal qui a augmenté d’environ 30 fois son objectif sur Kickstarter.

Matériaux et conception

Le portefeuille Snapback Slim Air pour AirTags utilise une conception de manche simple qui peut contenir jusqu’à 6 cartes et un peu d’argent. À l’extérieur se trouve une petite poche qui maintient parfaitement et confortablement votre AirTag.

La version que j’ai testée était un premier prototype en noir (également disponible en marron) qui était cousu à la main, donc la version finale comportera des coutures encore plus précises.

Le Snapback Slim Air est fabriqué à partir de ce que la société dit être du cuir italien de qualité supérieure. Voici un aperçu de la finesse du portefeuille :

Le Snapback Slim Air – comme les portefeuilles précédents de la société – sera fabriqué à la main aux États-Unis par un artisan maroquinier vétéran de 50 ans.

Utilisé

Je teste une pré-production Snapback Air Slim depuis environ une semaine, voici mes premières impressions :

J’aime le design épuré et simple AirTag est totalement sécurisé (installez-le avant d’ajouter vos cartes) Il peut en effet contenir jusqu’à six cartes et espèces comme le prétend Snapback

Il est plus fin que ce à quoi je m’attendais – c’est bon pour la minceur globale du portefeuille lorsqu’il est chargé, mais j’ai aussi l’impression qu’il aurait une sensation plus premium si le cuir utilisé était plus épais. J’espérais également une sensation plus douce du cuir italien, c’est un peu rigide et pas aussi souple par rapport à quelque chose comme le portefeuille MagSafe d’Apple que j’ai vérifié avec Snapback et l’épaisseur et la finition devraient être les mêmes pour les modèles de production.

Une autre chose que j’ai testée était le confort d’avoir dans une poche arrière lorsque vous êtes assis. Il se trouve que je l’ai trouvé totalement confortable et, à ma grande surprise, je ne pouvais pas du tout dire qu’il y avait un AirTag, même sur des sièges durs.

Votre kilométrage peut varier, mais pour moi, l’AirTag est suffisamment sur le côté dans ma poche arrière pour que je ne m’assoie pas directement dessus dans le Snapback Air Slim.

Je pense que si vous êtes bon avec la minceur de ce portefeuille et que cela ne vous dérange pas si cela prend un peu de temps pour s’assouplir complètement (ou peut-être accélérer cela avec un revitalisant pour cuir), le Snapback Slim Air est un excellent moyen de ajoutez Find My tracking à votre portefeuille.

Bien qu’il s’agisse d’un projet Kickstarter et qu’il existe un risque naturel avec le financement participatif (et aucune garantie), Snapback semble digne de confiance avec quatre campagnes Kickstarter réussies à son actif. De plus, il n’avait besoin que de 1 000 $ pour ce projet et a atteint près de 30 000 $ au moment de la rédaction.

Le portefeuille Snapback Slim Air pour AirTags est disponible en tant que récompense Kickstarter pour les contributeurs à partir de 50 $ (AirTag non inclus). Il existe également des packs d’options 2, 3 et 4 à un prix légèrement inférieur. La campagne se déroule jusqu’au 23 juin.

