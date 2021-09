Portefeuilles cryptographiques non-privés de garde V/s : tirer le meilleur parti des deux

29 sept. 2021 12:39 UTC

| Mis à jour:

29 sept. 2021 à 12:39 UTC

Par Clark

Le président de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis, la ville de Gensler, a déclaré que la crypto-monnaie “ne va pas bien finir si elle reste en dehors de l’espace réglementaire”. La SEC a été critiquée pour avoir adopté une approche centrée sur l’application de la réglementation du commerce de la cryptographie.

Le président de la SEC dit que Crypto ne finira pas bien en restant en dehors des règles

Le président de la SEC, Gary Gensler, a parlé de la réglementation de la crypto-monnaie Mon tout au long d’un entretien avec l’ancien avocat fédéral Preet Bharara lors de la conférence Code à Beverly Hills, en Californie.

Il a expliqué que le secteur de la cryptographie aux États-Unis compte plusieurs « plates-formes de négociation et de prêt » avec « pas seulement des dizaines mais des tonnes et généralement des milliers de jetons sur eux ». Notant que « les gens vont être blessés » si les marchés des crypto-monnaies sont autorisés à contrôler en dehors de la portée des régulateurs, le président de la SEC a averti :

Cela ne se terminera pas bien si cela reste en dehors de l’espace réglementaire.

“Penser qu’un domaine qui s’est complètement multiplié par 10 au cours des 18 derniers mois – pas seulement en termes de valeur des actifs, mais dans le cadre des prêts sous-jacents et bien plus encore – qu’il progresse pour rester en dehors de ces cadres de politique publique et réussir”, il a continué . « Nous allons nous retrouver avec un problème et de nombreuses personnes vont être blessées. »

En août, Gensler a déclaré que le domaine de la crypto-monnaie ne progressait pas pour atteindre son potentiel s’il essayait de rester en dehors des lois de la SEC. La semaine dernière, l’ancien secrétaire américain au Trésor Larry Summers a également déclaré que la crypto-monnaie peut être mieux réglementée au lieu d’être traitée comme un paradis libertaire.

Le président de la SEC a déclaré lors d’une audience du comité sénatorial des banques la semaine dernière qu’une variété de plates-formes de crypto-monnaie, ainsi que Coinbase, cotée au Nasdaq, ont plusieurs jetons répertoriés, insistant sur le fait qu’un certain nombre d’entre eux devraient être des titres. Il ajoute que la SEC souhaite du personnel et des fonds supplémentaires pour réglementer le secteur de la cryptographie.

Il a déclaré: “Actuellement, nous avons tendance à ne pas avoir assez de protection capitaliste dans le financement, l’émission, le commerce ou les prêts de crypto”, déclarant que le commerce de crypto est “plus comme l’ouest ou l’ancien monde de” acheteur attention “qui existaient avant l’adoption des lois sur les valeurs mobilières.

Cependant, certaines personnes critiquent la SEC pour avoir adopté une approche centrée sur l’application de la réglementation cryptographique, en collaboration avec la commissaire de la SEC, Hester Peirce. La semaine dernière, le législateur Pat Toomey a écrit une lettre à Gensler sollicitant des éclaircissements sur la réglementation de la cryptographie.

Clark

Chef de la technologie.